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20/12/2022

環保元素結合智慧構思，建設綠色城市！為香港打造「一刻鐘生活圈」可行嗎？

#智慧城巿 #一刻鐘生活圈 #綠色城巿 #綠色公共空間 #C40城市氣候領導聯盟 #單車 #步行 #法國 #北京 #香港 #環保
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　近年來，世界很多城市都倡議「一刻鐘生活圈」，在香港又是否可行？

 

　　「一刻鐘生活圈」意即在15分鐘（也有地方定為20分鐘）之內可以上班、上學，以及解決基本生活所需。由來自不同國家、近100個城市市長組成的「C40城市氣候領導聯盟」提出其核心原則，包括：生活所需——社區內的居民都能方便地購物和獲取服務，特別是新鮮食品和醫療保健；社區共融——應包含公私營不同的住屋種類、大小和價格，以容納多種類型的家庭，使更多人能住近工作地點；綠色空間——公園等綠色空間，是每個社區不可或缺的；職住平衡——綜合小型工商業、零售和酒店業應共存，讓更多人可在家附近或遙距工作。

 

　　彭博新聞社以「烏托邦」來形容這個便民生活圈的構想，其實很有道理。例如巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）提出的「超近距離」計劃，讓當地市民在15分鐘的步行或騎單車之距離內，抵達日常生活中需到的地方，包括雜貨店、辦公室、公園、學校、咖啡店、健身室或醫院診所。她擴闊了行人道和單車徑，到2024年，每條街道和橋樑上會安裝一條單車徑，並會減少6萬個私家車泊位，以轉作如共享工作間；同時，又會在學校操場上建設小型公園，在上學時間以外對外開放，以解決公共綠色空間不足的問題。整個計劃不但方便市民日常，還符合環保意識。

 

　　內地這兩年來也積極打造一刻鐘便民生活圈，去年7月開始，分兩批在北京、上海、廣州等全國80個試點，共推動建設超過1,000個一刻鐘生活圈，覆蓋2,000多個社區、服務2,300多萬居民；當局計劃到2025年，通過打造「百城千圈」，建設一批「布局合理、業態齊全、功能完善、智慧便捷、規範有序、服務優質、商居和諧的城市便民生活圈」。據央視網報道，首批試點地區居民的綜合滿意度達93%。

 

　　至於香港，目前仍未有變身成一刻鐘生活圈的條件，因為這樣的社區講求生活和工作之平衡，自給自足，而非目前香港以工業區、商業區、住宅區等功能劃分的規劃思維；其次，在這種小區便民生活模式中，行人和單車應該扮演重要的角色，跟現實中行人和單車爭路的情況截然不同。

 

　　話雖如此，當局在規劃新發展區時，如能夠融合減排和增強職住平衡元素，為市民提供方便舒適的生活條件，實現一刻鐘生活圈絕並非不可能。例如當局在可先在「智能道路網」（Intelligent Road Network，IRN）中也涵蓋單車徑，變成「一站式公共交通、駕駛、單車及步行路線」；同時，單車徑地圖也可從使用私營企業的版本，改為地政總署的專業版本，而且附上應用編程介面（application programming interface，API），方便初創企業將資訊納入出行應用程式中；然後，逐漸在規劃新界道路時擴闊安全島，減少單車和行人爭路的情況，並增設單車泊位和加強管理，以善用單車徑這個運輸基建。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　誠然，為實現碳中和的願景，《香港氣候行動藍圖2050》已聚焦於「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」以及「全民減廢」四大策略和目標。當中「節能綠建」、「綠色運輸」便可以透過城市規劃以助實踐。期望業界能夠採用破格思維，把環保的元素結合智慧的構思，為市民建設一個既便民又宜居的綠色城市。

 

 

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