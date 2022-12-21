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21/12/2022

明日大嶼填海新方案曝光 交椅洲人工島2變3 造價5800億升16%

#明日大嶼 #人工島 #填海
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　　【晴報專訊】明日大嶼交椅洲人工島填海新方案曝光，由原規劃建2個變成3個島，面積共1,000公頃，形成「Y型」水道，以避開具生態價值的石珊瑚群落，其中一個人工島將建設第三個核心商業區，由新建的13公里主幹道及30公里鐵路連接港九，料可容納50萬至55萬人口，提供最多21萬個住宅單位。

 

擬建人工島以「Y型」水道分隔各島，減低填海對水質及生態造成影響。（政府模擬圖）


　　政府最新估算，總工程造價將急升16%至5,800億元，惟賣地收入則縮水至7,500億元，大跌逾20至30%。但當局仍認為項目具經濟效益，最快2025年上馬。

　　港府於2018年提出的明日大嶼願景，最終落墨1,000公頃的交椅洲人工島，為橫跨20年的發展大計。發展局向立法會提交文件，初步建議人工島由3個島（A、B、C）組成，以「Y型」水道分隔各島，減低填海對水質及生態造成影響；而A島將成本港第三個核心商業區，提供400萬平方米商業樓面面積。

「Y型」水道 減少影響水質生態

　　而3個島將規劃成7個社區，每個佔地80至100公頃，由環保集體運輸系統連接，附設單車徑及行人網絡，倡以步行或騎單車出行，目標形成15分鐘生活圈。整個人工島預計可建19萬至21萬個住宅單位，公私營比例維持7︰3，可容納50萬至55萬人，首批最快2033年入伙，較原先預測可建15萬至26萬伙及容納40萬至70萬人為少。

　　上屆政府提出明日大嶼填海，形容是「非常賺錢」，惟發展局根據今年第二季最新估算，總工程造價飈升16%至約5,800億元，賣地收入則跌23%至34%至約7,500億元，將考慮加入一個或多個融資方法，包括發債、公私營合作等。發展局預期，全面發展後，每年可帶來約2,000億元增加值，佔本地生產總值（GDP）約7%。

填海工程 目標2025年底上馬

　　發展局去年已展開規劃及工程研究，為期42個月，今年展開環評程序，預計2024年就工程設計及土地勘測申請撥款，目標2025下半年申撥填海工程費用，同年底上馬。

 

其中一個人工島，將會發展成本港第3個核心商業區。（政府模擬圖）


　　發展局發言人強調，現仍處於前期規劃，估算屬「場景測試」，目前未能完全掌握具體成本，認為發展不止經濟角度，亦要可改善市民生活空間，新的核心商業區亦有利經濟發展。至於更改鐵路走綫，發言人稱，是配合北部都會區發展，明年上半年將展開屯門西發展規劃研究，考慮增加交通接駁設施。

　　港大房地產及建設系客座副教授張聖典認為，本港應多綫發展增加土地房屋供應，填海無可避免對海洋造成影響，但可釋出更多土地作調配。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，發展長遠計劃財政估算一般存較大偏差，認為政府應分批填海，「要進可攻，退可守」，一旦人口及市況有變，亦可隨時煞停。

 

 

轉載自: 晴報

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