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21/12/2022

餐飲宴會人數撤限 酒吧本地遊免快測 戶外可飲食

#社交距離措施 #肺炎疫情 #餐飲處所 #酒吧 #宴會
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　　【晴報專訊】昨新增14,982宗確診，多33人疫殁。醫衞局指，疫情已進入「平台期」，故明起放寬部分防疫，包括撤銷餐飲處所、酒吧等容量限制；宴會亦再無人數上限；並取消酒吧、宴會及本地遊參加者的快測要求；又容許公眾娛樂場所等戶外範圍可飲食，惟疫苗通行證及口罩令維持。

 

入酒吧夜店、出席宴會及參加本地遊將免快測。


　　餐飲業及婚禮顧問預計，明年雙春兼閏月，結婚擺酒將增3成；酒吧亦指取消快測「遲來好過唔來」。惟本地遊旅社稱，放寬作用不大，因外遊吸引力更大。

　　現時部分表列處所有75%至85%容量限制、宴會人數上限則為240人。醫務衞生局副局長李夏茵昨指，明（22日）起將撤銷餐飲處所、酒吧酒館、表演場地等容量限制、及宴會人數上限；亦將取消酒吧、夜店、出席宴會及本地遊參加者快測要求；容許部分處所戶外範圍可飲食（見表)。

審視學生每日快測要求

　　惟疫苗通及口罩令維持，當局將與業界商討放寬本地遊參與人數，並審視是否維持學生每日快測要求。

　　衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去一周平均每日新增15,691宗，按周升12%；本地個案按周升11.7%，輸入則升18.8%，佔入境旅客約4.28%，而過去一周有近12萬人入境。另上周有222人去世，按周升24%；港大病毒即時有效繁值率為1.18，比本月初回落。惟院舍感染仍處高水平，安老院院友二次感染比率達46.2%。

　　醫管局總行政經理關慧敏亦指，過去一周增至逾4,100名患者住院，來自安老院佔約2成；惟非新冠病人入急症室及內科病房亦增，內科病床佔用率達113%，局方已作好準備應付聖誕新年長假及流感高峰，有需要加開臨時病床或調整非緊急服務。

撤口罩令為復常最後一步

　　李夏茵指，當局希望在「狹窄空間」下逐步復常，但預計聖誕新年長假社會群體活動增，加上天氣冷，長者住院需求增，故要小心放寬步伐，惟口罩仍是「最成本效益高」防疫方法，料取消口罩令是復常最後一步，亦強調不會以定期核酸來取代疫苗通行證，復常速度要視乎疫情發展。

　　香港餐飲管理協會會長楊位醒稱，冬至生意料可再增2至3成，公司團年飯訂枱亦增，加上聖誕旺季，業界今年總生意額可超越去年達900億元。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，過去3年有訂酒席客人先後要取消達5至6次，放寬後可吸引更多人擺酒，生意增30%以上。婚禮顧問歐惠芳稱，明年雙春兼閏月，料多2至3成人結婚擺酒，以往最多擺20圍，男家和女家要分開擺，或要分中午及晚上擺，甚至「流水宴」，預計來年或增擺酒圍數至30圍。

 


　　香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁形容放寬為「遲來好過唔來」，聖誕將至，相信增市民光顧意慾。廠商會則指，公眾娛樂場所等戶外可飲食，有利大型活動及國際盛事，正於維園舉行的工展會也即可受惠試食。

　　有辦本地遊的「活現香港」共同創辦人陳智遠指，取消快測是好事，惟入境變相「0+0」後，本地遊已不及外遊吸引，且本地遊上限已100人，再放寬沒大分別。縱橫遊常務董事袁振寧指，快測已如「用紙巾」般普通，且入境檢疫放寬後，市民對本地遊需求不大。

 

 

轉載自: 晴報

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