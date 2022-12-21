盧寵茂前日發布港醫療史上的一個重大利民，特別是利老人的醫療改革，就是要為市民做好基礎醫療，重點是早知病、早醫病、長啲命，但我在爆新冠前，與盧寵茂醫生還有個更徹底的檢、醫約會。



基於《黃帝內經》話要治病於未病，故於數年前，筆者約了盧寵茂醫生(他當時是深圳港大醫院院長)和華大基因飯敘，談的是可否由華大基因替築福農場義工作基因檢查，查下有甚麼遺傳病及去深圳港大醫院做全身體檢，如有病或可能有病，就由深圳港大醫院跟進醫療。當時仲細緻到講包架Van，一批人集體過關，集體做基因檢測，集體體檢，再個別定出跟進的醫療方案。



筆者不是只想益築福農場的義工，而是找他們做白老鼠，看這個治病於未病的流程是否OK，如OK，就可以安排定期Van班次，有興趣、有需要的港人可以依樣葫蘆去做檢測，以求治病於未病。



為甚麼要去深圳做基因測試和體檢？平囉，但就高質。有錢的，可以在港做，做基因檢測九成會送去美國做，這就方便了美國佬收集中國人的基因。



你看今時中美關係，就知他日你的基因數據，是可以被美國政府拿來做生化武器攻擊中國人，但你拿去華大基因做，就可免了這個顧慮。



以前媒人撮合姻緣是要查三代，其實是要查其三代人的病歷，這亦是查遺傳病。遺傳病可以隔代，以至隔幾代，單知阿爸阿爺太爺有乜病仍可能不足，檢測基因就最全面。當知道遺傳基因是可以有老人癡呆時，就不用等到呆咗才去醫，那時醫都可能嘥藥費，早醫可以唔使呆，遲醫必定呆，這就是治病於未病的要旨，在未來20年，老人癡呆應是老年化社會的普遍老人病，家有一呆老，全家都困苦，並不是你將個呆老送去老人院就可解決。



立法會首次有中醫聲音



治老人病，治病於未病，我信中醫，因為甚麼的八珍湯(婦女經後調理)、十全大補湯(八珍湯加多兩味，男人也合，只是高血壓者不太合)、山渣飲(去脂減肥美容)、烏雞北芪湯(冬天保暖佳品)、紅棗小米粥(補氣血)等等等等，都是養生、食療，老外沒有，獨中國幾千年來的醫食同源有，香港人均壽命長過日本，是我們這些養生方多所致？

（iStock）



新選出的立法會議員陳永光是香港註冊中醫學會會長，這是第一次有中醫聲音，可在立法會發聲，希望今日之後，港中醫可以少受歧視，為市民好好服務。



中國開放控疫，筆者就指出，之後抗疫責任由個人承擔，於是就見到搶藥，這是很必然的，網上廣傳金庸人物，楊過、楊康、王重陽、久陰真驚……但真正有啟示性的是個男女關係。



刁蠻女:我說要自由，你怎麼給了我自由，就不給我安全。



刁蠻女:我要你不要管我，你怎麼不管我了，就累我要自己管自己？



刁蠻女要Wet，那能不濕頭？抗疫是不能自顧自的，是要集體有共同承擔作一定犧牲才能有成效。如今不能不自顧自了，只好自己做好應戰準備。



(1)藥物、檢測劑，足夠十天用的；



(2)儲上十天的糧，以備一旦中招隔離用。



要儲甚麼藥，自己定，但必要講講「連花清瘟」這藥，有人謂此藥傷肝，但藥廠於12月18日發了個官方聲明（見圖）。



現在解封了！但千萬別忘了老祖宗留下的幾句話:瘟疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明。千百年來，皆如此。所以，解封了，冬至快到了，我們要更加注重個人防護，熬過後面幾個節氣！做好個人防護！要自由，如今有了；不要管，如今也不管了，但也應要戴口罩，少出行，少聚集，勤洗手，多通風！祝你健康平安！萬事如意！



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)