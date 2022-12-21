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21/12/2022

帶埋大肚老婆去買樓是最有誠意

#樓市 #買樓 #年輕人 #孕婦
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有年輕朋友打算買樓，出價與業主的要價有一段小距離，佢睇到報紙話有買家用誠意打動業主賣樓，於是問代理甚麼是最有效的誠意，是不是去業主屋企門口等回覆，只要業主肯首便立刻簽約。代理話唔係，最大誠意就是畀到業主要價，唔能夠話代理錯，但傳媒話買家用誠意打動業主減價，俾足價錢就唔算用誠意打動業主。

 

（istock）

 

　　我對年輕朋友講，最大的誠意就是帶埋大肚老婆同業主講價，我有過類似經驗，多年前我賣一個單位，買家的還價與我的要價有一段小距離，在代理安排下，大家見面作最後商討，我亦打算接受買家還價，但要搵一個下台階。當時我見到買家帶埋大肚老婆一齊嚟，於是對買家講，我唔會減價，不過會封一封利是畀未出世的小朋友，銀碼是雙方的差距，對方非常開心，我亦開心。

 

　　年輕朋友話，這只是我多年前經驗，現在是否管用，百分百管用。台灣剛剛完成九合一選舉，民進黨大敗，國民黨奪回台北市，代表國民黨出戰的是蔣萬安，蔣介石的第四代，雖然蔣萬安有上三代庇蔭，但不及第五代，即是他未出世的子女，蔣萬安帶埋大肚老婆去競選，贏了不少游離票，最後大勝對手，連國民黨元老都覺得很奇怪，所以，千祈唔好嫌大肚老婆阻住晒，很多時反敗為勝或者達成協議都是因為老婆大肚。

 

 

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