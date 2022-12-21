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21/12/2022

Netflix電影 │Netflix觀看時數最高排行榜！邊10套電影歷年最受歡迎？全部香港Netflix都睇到！

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Text: Sammy Leung

　　放假總會想留在家中休息，不少人會選擇窩在梳化上看影片，而Netflix及Disney+相信一定是香港人的首選。而Netflix早前曾公布歷年上映後28日內最多觀看時數的10大電影，一齊回顧一下到底有哪些電影如些受歡迎吧！

 

　　Netflix早前曾公布歷年上映後28日內最多觀看時數的10大電影，這個是統計上映後的28天內的總觀看時數，即時當時推出後最受歡迎的電影。不過要留意的是，在報告後所推出的電影是未有計算在內的。一回顧一下10部最受歡迎的電影吧，全部大家都可以在香港Netflix看得到的。

 

Netflix電影│10. 《親親小站2》（The Kissing Booth 2）

 

　　《親親小站》一共有3部曲，而在2020年的推出的《親親小站2》推出後的觀看時數是最多的。《親親小站2》由喬伊·金Joey King，喬爾·科特尼Joel Courtney，雅各·埃洛迪Jacob Nathaniel Elordi主演，故事講述艾兒和最受歡迎的男生成為情侶，但升上高三的她要跟男友談遠距離戀愛。而她和最好的朋友的友情都受到考驗。

 

 

觀看時數：2.093億小時

 

預告：

 

 

Netflix電影│9. 《愛爾蘭人》（The Irishman）

 

　　2019年的美國犯罪電影《愛爾蘭人》由羅拔·迪尼路Robert Anthony De Niro Jr.、艾爾·帕西諾Alfredo James Pacino和喬·派西Joseph Frank "Joe" Pesci主演，電影講述貨車司機成為了一名黑手黨殺手，更為黑手黨工作的經歷。

 

 

　　《愛爾蘭人》在第92屆奧斯卡金像獎中入圍了10項提名，在第77屆金球獎入圍5項提名。

 

觀看時數：2.146億小時

 

預告：

 

 

Netflix電影│8. 《無赦》（The Unforgivable）

 

　　2021年美德合拍劇情片《無赦》，改編自2009年英國迷你劇《Unforgiven (TV series)》，由珊迪娜布洛Sandra Annette Bullock、雲遜·安路菲奧Vincent D’Onofrio、莊柏恩瑟Jon Bernthal等人主演。

 

 

　　劇情講述露絲史雷特在獄中服刑完畢，本想著重投社會，但發現一切都變了，自己更被往事纏著不放。原本美滿的人生在出獄後遭遇很多難關，所以她找回失散多時的妹妹，尋找救贖。

 

觀看時數：2.147億小時

 

預告：

 

 

Netflix電影│7. 《紫心愛戀》（Purple Hearts）

 

　　2022年推出的劇情片《紫心愛戀》由蘇菲亞·凱森Sofia Carson，尼可拉斯·葛拉辛Nicholas Dimitri Constantine Galitzine，彼得·雅各布森Peter Jacobson主演，劇情講述胸懷大志的音樂家女主角患嚴重糖尿病，她為了福利待遇，答應即將移防的海軍陸戰隊軍人假結婚，二人成為了一對歡喜冤家。

 

 

觀看時數：2.287億小時

 

預告：

 

 

Netflix電影│6《驚天營救》（Extraction）

 

　　2020年上映的美國動作驚悚片《驚天營救》由基斯·咸士禾夫Christopher Hemsworth、邦卡吉·崔帕帝Pankaj Tripathi、蘭迪普·弘達Randeep Hooda和大衛·哈伯David Harbour主演。

 

 

　　劇情講述一位傭兵泰勒·雷克接下了一個營救人質的危險任務，人質是印度大毒梟的兒子，他將對病逝兒子的感情投放到人質身上，過程中一直盡力保護。

 

觀看時數：2.313億小時

 

預告：

 

 

下一頁：Netflix電影上映後28日內最多觀看時數排行（第1至第5位）

 

 

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