  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊

21/12/2022

日本Shopping | 2023東京Outlet／百貨公司減價情報+營業時間！除夕新年邊個Outlet激減？邊度買福袋？邊間百貨公司元旦開門？

#Outlet #聖誕節 #百貨公司 #減價 #日本旅遊 #除夕 #0+3 #旅遊 #東京Outlet #折扣 #東武 #新宿Mylord #Super Outlet Sale #新年 #三井Outlet Park #伊勢丹 #日本新年 #購物 #LUMINE EST #高島屋 #Disney Store #LUMINE #日本 #聖誕節2022 #營業時間 #旅行 #聖誕減價 #Sanrio #優惠 #福袋 #著數 #Heather #靴下屋 #西武池袋本店 #Lowrys Farm #musty woman #七福神 #SM2 #earth music & ecology #買物熊 #商店街 #年曆 #alpa #福錢 #Sunshine City #池袋 #Winter Sale #2023newyear #2022xmas. 2022xmasplay
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

Photo: 由作者提供

　　相信唔少朋友已經買好機票準備去日本過聖誕及新年！3年無返過鄉下，當然有很多東西想買吧？適逢減價季節，yen又平（雖然貴返少少），瘋狂購物在所難免。不過，提提大家，2023年1月1日有很多很多很多百貨公司都會休息，想掃貨都要有計劃！所以，今個星期就幫手整理一下東京各大百貨公司及近郊outlet的除夕新年營業時間及減價情報，讓大家可以好好安排行程！預祝大家Merry Christmas！

 

2023東京Outlet百貨公司減價 |  1. 關東5大「三井Outlet Park」：12月26日開始Super Outlet Sale！1月1日有福袋賣！

 

　　香港人很喜歡去日本行outlet，因為全年都可以買到減價貨，而「三井Outlet Park」是其中一個最受歡迎的outlet集團，設施遍布日本各地，其中有5個位於關東的outlet——木更津、入間、幕張、多摩南大沢及橫濱Bayside，將會提早於12月26日至2023年1月9日進行「Super Outlet Sale」，最低減至3折，而1月10日至2月5日的「Super Outlet Sale Final Off」減得更多，即是農曆新年去的時候最正！另外，1月1日至3日還會有福袋賣，無論是為了執平貨或是意頭好，新年都要去買個福袋應下節！

 

三井Outlet Park關東的5個outlet，將會提早於12月26日開始減價，最低減至3折。（圖片來源：三井Outlet Park官網）

1月1～3日可以買到福袋。

（圖片來源：三井Outlet Park官網）

「三井Outlet Park木更津」共有308間店舖，是日本最多店舖數目的outlet。

（圖片來源：FB@mitsuioutletpark）

 

營業時間

木更津、入間、幕張、橫濱Bayside：

12月31日 10am-6pm

1月1日 9am-8pm


多摩南大沢：

12月31日 10am-6pm

1月1日 10am-8pm

 

三井Outlet Park

網址按此

 

下一頁：東京都內唯一1月1日營業之大型百貨公司！免費送「買物熊」年曆

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#Outlet #聖誕節 #百貨公司 #減價 #日本旅遊 #除夕 #0+3 #旅遊 #東京Outlet #折扣 #東武 #新宿Mylord #Super Outlet Sale #新年 #三井Outlet Park #伊勢丹 #日本新年 #購物 #LUMINE EST #高島屋 #Disney Store #LUMINE #日本 #聖誕節2022 #營業時間 #旅行 #聖誕減價 #Sanrio #優惠 #福袋 #著數 #Heather #靴下屋 #西武池袋本店 #Lowrys Farm #musty woman #七福神 #SM2 #earth music & ecology #買物熊 #商店街 #年曆 #alpa #福錢 #Sunshine City #池袋 #Winter Sale #2023newyear #2022xmas. 2022xmasplay

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk