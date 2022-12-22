Staycation慢熱 市民寧外遊 聖誕新年自助餐加價1成仍爆 最豪每位$2688

【晴報專訊】周末是一年一度平安夜，不少人外出食大餐過節。今年大部分酒店的聖誕及新年午市和晚市自助餐，均回復2輪以應付需求，且大部分已爆滿，惟普遍較去年加價約1成，由每位僅240元至六星級酒店的除夕晚餐每位2,688元都有，豐儉由人。

半島酒店露台餐廳除夕晚餐高達2,688元，再加100元可入座「半島節日列車」。



但疫情緩和，入境放寬至變相「0+0」，不少高消費群寧外遊，令酒店staycation客房預訂速度較去年慢，客房入住率強差人意。

半島酒店露台餐廳除夕晚餐高達2,688元，再加100元可入座「半島節日列車」。



半島酒店露台餐廳即日起至明年1月3日，推出節慶午市和晚市自助餐，平安夜至拆禮物日（24至26日）成人收費1,388元至2,388元不等，除夕晚餐更高達2,688元，較去年加價近10%；另邊廂，龍堡國際園林閣午市自助餐優惠價最平每位240元位起，預算較緊張仍有選擇。

香港維港凱悅尚萃酒店今年節慶自助餐有午晚市兩輪，推出限定特色菜。（受訪者提供）



香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse今年自助午餐和晚餐分兩輪進行，設節慶限定特色菜式，如煎鴨肝、聖誕布丁等，成人收費528元及888元，較去年加價11至15%不等。該酒店指，聖誕自助餐預訂已爆滿，銷情和預訂速度與去年相若，惟除夕及元旦稍弱，除夕訂座率暫約一半，價格僅稍作調整。



住宿方面，該酒店稱，聖誕期間和除夕的入住率分別為75%和60%，但預訂速度較去年同期慢10至20%，估計與預訂時間正值入境檢疫「0+3」推出不久，港人寧將預算用在期待以久的外遊，令staycation熱潮大幅減退，客房預訂大減約三分之二；加上取消檢疫酒店後，更多酒店加入競爭，在「僧多粥少」下，預訂情況較去年同期差，價格上亦有壓力。

香港康得思酒店聖誕自助餐預訂將爆滿，除夕則近7成滿。（受訪者提供）



香港康得思酒店The Place在12月至元旦期間，推出兩輪自助午餐及晚餐，有現場即切烤火雞、海鮮焗釀蟹蓋等，成人收費448元至798元不等，維持去年價格。該酒店指，聖誕期間的自助餐預訂將爆滿，除夕亦已近7成滿，銷情比往年略升，今年整體客房預訂量亦增，惟因邊境未完全開放，且雖然入境政策放寬有助吸引海外港人或遊客來港，增住宿預訂數目，但同時大量港人外遊，令需求升幅較微，未恢復疫前水平。



8度海逸酒店24至26日亦推自助午餐和晚餐，當中晚餐分兩輪進行，特定日子有聖誕老人派禮物及小丑氣球，20日前訂座有9折優惠，折後成人最平475.2元起。該酒店指，聖誕節預訂近爆滿，社交距離措施放寬，加上自助餐一向受港人歡迎，市民較往年提早預訂，預計生意持續增長。但因食材及運輸成本升，如食材成本上漲約10至20%，自助餐價格稍為調高。



業界睇淡農曆年自助餐散客



香港餐飲管理協會會長楊位醒指，現時疫情影響緩和，較少機會再大幅反彈，且病毒減弱，市民更願意外出慶祝過節，刺激節日自助餐銷情向好。惟入境取消「黃碼」變相「0+0」、及移民潮影響，數以十萬計高消費群眾離港，加上與內地仍未通關，沒有「新水」補充下，令酒店住宿情況仍較差。但香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，防疫措施放寬，宴會或派對增，反之小型聚會或家庭食自助餐等減少，加上農曆新年於1月底，市民或趁長假外遊3至4周，令自助餐散客進一步跌。