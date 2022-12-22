  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

22/12/2022

Staycation慢熱 市民寧外遊 聖誕新年自助餐加價1成仍爆 最豪每位$2688

#Staycation #自助餐 #聖誕大餐 #酒店 #楊位醒 #黃家和
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】周末是一年一度平安夜，不少人外出食大餐過節。今年大部分酒店的聖誕及新年午市和晚市自助餐，均回復2輪以應付需求，且大部分已爆滿，惟普遍較去年加價約1成，由每位僅240元至六星級酒店的除夕晚餐每位2,688元都有，豐儉由人。

 

半島酒店露台餐廳除夕晚餐高達2,688元，再加100元可入座「半島節日列車」。


　　但疫情緩和，入境放寬至變相「0+0」，不少高消費群寧外遊，令酒店staycation客房預訂速度較去年慢，客房入住率強差人意。

 

半島酒店露台餐廳除夕晚餐高達2,688元，再加100元可入座「半島節日列車」。


　　半島酒店露台餐廳即日起至明年1月3日，推出節慶午市和晚市自助餐，平安夜至拆禮物日（24至26日）成人收費1,388元至2,388元不等，除夕晚餐更高達2,688元，較去年加價近10%；另邊廂，龍堡國際園林閣午市自助餐優惠價最平每位240元位起，預算較緊張仍有選擇。

 

香港維港凱悅尚萃酒店今年節慶自助餐有午晚市兩輪，推出限定特色菜。（受訪者提供）


　　香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse今年自助午餐和晚餐分兩輪進行，設節慶限定特色菜式，如煎鴨肝、聖誕布丁等，成人收費528元及888元，較去年加價11至15%不等。該酒店指，聖誕自助餐預訂已爆滿，銷情和預訂速度與去年相若，惟除夕及元旦稍弱，除夕訂座率暫約一半，價格僅稍作調整。

　　住宿方面，該酒店稱，聖誕期間和除夕的入住率分別為75%和60%，但預訂速度較去年同期慢10至20%，估計與預訂時間正值入境檢疫「0+3」推出不久，港人寧將預算用在期待以久的外遊，令staycation熱潮大幅減退，客房預訂大減約三分之二；加上取消檢疫酒店後，更多酒店加入競爭，在「僧多粥少」下，預訂情況較去年同期差，價格上亦有壓力。

 

香港康得思酒店聖誕自助餐預訂將爆滿，除夕則近7成滿。（受訪者提供）


　　香港康得思酒店The Place在12月至元旦期間，推出兩輪自助午餐及晚餐，有現場即切烤火雞、海鮮焗釀蟹蓋等，成人收費448元至798元不等，維持去年價格。該酒店指，聖誕期間的自助餐預訂將爆滿，除夕亦已近7成滿，銷情比往年略升，今年整體客房預訂量亦增，惟因邊境未完全開放，且雖然入境政策放寬有助吸引海外港人或遊客來港，增住宿預訂數目，但同時大量港人外遊，令需求升幅較微，未恢復疫前水平。

　　8度海逸酒店24至26日亦推自助午餐和晚餐，當中晚餐分兩輪進行，特定日子有聖誕老人派禮物及小丑氣球，20日前訂座有9折優惠，折後成人最平475.2元起。該酒店指，聖誕節預訂近爆滿，社交距離措施放寬，加上自助餐一向受港人歡迎，市民較往年提早預訂，預計生意持續增長。但因食材及運輸成本升，如食材成本上漲約10至20%，自助餐價格稍為調高。

業界睇淡農曆年自助餐散客

　　香港餐飲管理協會會長楊位醒指，現時疫情影響緩和，較少機會再大幅反彈，且病毒減弱，市民更願意外出慶祝過節，刺激節日自助餐銷情向好。惟入境取消「黃碼」變相「0+0」、及移民潮影響，數以十萬計高消費群眾離港，加上與內地仍未通關，沒有「新水」補充下，令酒店住宿情況仍較差。但香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，防疫措施放寬，宴會或派對增，反之小型聚會或家庭食自助餐等減少，加上農曆新年於1月底，市民或趁長假外遊3至4周，令自助餐散客進一步跌。

 

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#Staycation #自助餐 #聖誕大餐 #酒店 #楊位醒 #黃家和

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk