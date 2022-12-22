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22/12/2022

新劇淪「炮灰檔」粉絲勸離巢 李佳芯安撫︰好小事啫

#李佳芯 #有種好男人 #吳偉豪
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　　【晴報專訊】視后李佳芯（Ali）主演的新劇《有種好男人》將在下周一首播，劇集被安排在俗稱「炮灰檔」的聖誕檔期播出，錯過了台慶頒獎禮，不少粉絲戥女神不值，更有人勸喻Ali離巢，Ali昨日回應時感激粉絲關心，笑言只屬小事，不用離巢那麼嚴重。

 

Ali（右）與吳偉豪飾演母子，二人互讚對方是女神、男神。

吳偉豪攬實「媽咪」Ali，令不少男士羨慕又妒忌。


　　李佳芯、吳偉豪及陳自瑤（YoYo）等昨日到商場宣傳新劇《有種好男人》，Ali與偉豪飾演兩母子，偉豪笑言好榮幸有女神Ali做媽咪，而Ali亦禮尚往來，大讚「兒子」是男神。問Ali對演出母親角色可有抗拒？她笑說︰「唔係抗拒，但有啲意外，要點樣拿捏個角色，都有些少忐忑。」偉豪則擔心自己樣子太成熟，扮17歲男生會欠缺說服力，Ali即取笑他真人老成又沉穩；他們表示在劇中最親密的戲份只限於擁抱，偉豪更坦言面對Ali會怕醜，十分搞笑。

公開呼籲男士勇敢相約

　　對於《有》劇被安排在聖誕「炮灰檔」播出，令粉絲戥Ali不值，Ali從容表示聖誕節普天同慶，適合看喜劇，反而對收視有好處︰「粉絲好好，佢哋成日擔心我，又驚我食唔飽，多謝佢哋為我諗。（粉絲嬲到叫你離巢？）因為咁樣？咁又唔值，好小事啫！」另外，聖誕節將至，偉豪會陪伴「真正的媽咪」慶祝，笑言已服侍了Ali好幾個月；Ali則會相約家人和朋友，貴為女神的她揚言沒有男士單獨約會她，證明自己「無市場」。不過，Ali早前被傳跟神秘男蜜遊日本，問到是否因此嚇怕一眾想約她的男士？她笑說︰「唔敢約都無辦法，我可以點做？隨緣啦，依家公開呼籲，為自己拉票。」

 

YoYo聖誕節將跟家人朋友開派對，但就絕口不提老公王浩信。

馬神與Ali在劇中發展浪漫戀情。（網上截圖）


　　同場的YoYo形容其劇中角色是「戀愛腦」，面對愛情會沖昏頭腦，亦是首她次演傻頭傻腦的角色。提到男主角馬德鐘（馬神）昨日缺席宣傳活動，YoYo說：「喺劇中我演馬神嘅姑姐，我幾驚已經去到做人姑姐嘅年紀，好彩只係輩份高，年紀就細過佢。喺劇入面我成日闖禍，佢就要成日照顧我，係一個幾喜感嘅角色。」

 

轉載自: 晴報

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