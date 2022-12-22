爆笑拼音唱《First Love》 張敬軒圓夢組中彈老年團

【晴報專訊】張敬軒的一連11場的《Revisit Hins Cheung Live》演唱會，前晚假灣仔會展開鑼。頭場是歌迷會的專屬場，歌單更是「期間限定」版本，以回饋粉絲多年來的支持。軒仔唱出近來大熱的宇多田光經典作《First Love》，並用上獨門拼音歌詞字幕，令全場爆笑。

軒仔自嘲是中彈老年團。



前晚，張敬軒穿上閃閃發光西裝演唱《Deadline》，為個唱揭開序幕，當晚亦是歌迷會專屬場，歌單與之後十場不一樣。軒仔趁機招收會員︰「我哋歌迷會唔hard sell人買嘢，雖然每位會員只可以買到一張飛，不過可能一個人嚟、兩個人走呢，等我都睇下有無啲啱我嘅先。」他又說在疫情下舉行演唱會，考驗一次比一次大，為保障大家平安，今次他與樂隊只能隔空綵排。

軒仔狂派心，同時又做出七字手勢。



軒仔又自爆一直恨組男團，奈何條件不足，「我後生嘅時候好想做偶像組男團，可惜我唔係好具備做偶像嘅條件，所以今次我決定盡地一鋪，做齊最起雞皮嘅動作，希望大家圓一圓我呢一個男團夢，畀我感受下睇韓星時嘅尖叫聲。」軒仔又唱又跳，派心又chok住擺甫士，歌迷瘋狂尖叫，軒仔興奮大叫︰「我哋呢隊係中彈老年團，我多年建立嘅唱作人身份，呢次毁於一旦。」其後，軒仔一時感觸表示近年香港樂壇的轉變，對他有很大衝擊，「去到頒獎禮我望左右隔籬，我大佢哋一大截，但就見唔番同期出道嘅歌手朋友，會有種剩番一個人嘅感覺。所以好感恩一班好錫我嘅fans，明明有好多小鮮肉，但都依然選擇張敬軒。」

特意為個唱排舞的軒仔，笑稱今次十分破格。



出席頒獎禮感孤單

軒仔獻唱《First Love》時，熒光幕上顯示廣東話拼音歌詞，相當搞鬼。



近年軒仔深受廣告客戶愛戴，前晚「軒公開庫」送出代言禮物，當中包括米綫禮券、電動牙刷套裝及手機等，令全場起哄，他更預告每晚都有送禮物環節。前晚軒仔安歌三次仍敵不過大家的熱情，再度出場並唱出近來翻hit的日文歌《First Love》，熒光幕上顯示出廣東話啜核拼音歌詞，相當搞鬼，同時令現場觀眾可以一起大合唱。軒仔返回後台，場館更已開燈及有廣播提醒大家離場，但歌迷仍不願離場，寵粉的軒仔再度上台，並獻唱《老了十歲》，最後接近凌晨零時才曲終人散。