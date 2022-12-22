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22/12/2022

借鑑「經營之神」3大管理理念！科企港澳區舵手：須親身示範，不可紙上談兵！

#職場 #CRS方案 #管理 #科技界 #Dell Technologies
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Dell Technologies香港及澳門區總經理鄺家麒深信，若得到團隊員工認同，大家自然會有一致目標，當向著同一目標進發，工作更有效率。（湯致遠攝）

 

　　在變化多端的社會環境下，接任新角色可能是一項艱鉅的任務。尤其在競爭激烈的科技界，要引領團隊走向成功，新領導者自然更有壓力。不過，今年8月接任Dell Technologies香港及澳門區總經理的鄺家麒（Jackie）就深信，憑著3大管理原則，不但能戰勝壓力及困難，更能贏取團隊與客戶的信任。

 

　　深耕科技界超過25年的Jackie，由業務銷售員做起，曾先後於Hewlett Packard Enterprise及Lenovo擔任銷售高管角色。於2021年9月加入Dell Technologies，成為香港企業銷售和全球客戶部門總監。直至今年8月，正式接任香港及澳門區總經理。

 

須親身示範 不可紙上談兵

 

　　Jackie笑言，當時臨危受命，壓力一定有。但他自認熱愛接受挑戰，認為壓力可化成動力，加上他曾於不同科企擔任高管，對於管理團隊有一定經驗，決心以行動展示實力。他提及多年來一直借鑑有「經營之神」之稱、通用電氣（GE）前行政總裁Jack Welch的3大管理理念：「優秀的商業領袖必須：（1）懂得創造一個願景、（2）能清楚闡明這個願景、（3）熱情地擁抱這個願景，並堅持不懈地推動及完成這個願景。」他表示，信任是管理工作開展的重要因素，若缺乏信任，員工會對管理者的決策產生質疑，甚至與領導者的關係緊張，導致團隊整體士氣低下。

 

　　因此，他認為作為一間企業的領導者，有責任創造出一個方向，旗下的團隊才能夠有目標。與此同時，領導者也必須清楚說明及解釋，為何（Why）、在哪裏（Where），以及如何（How）去實踐計劃，而且應親力親為，否則難以令團隊團結一致：「不可能只坐在辦公室紙上談兵，要令員工順服，就必須親身去做示範。」他再三強調，若得到團隊員工的認同，大家自然會有一致的目標，當向著同一個目標進發，工作就會更加有效率及成果。

 

　　Jackie以日前該企獲得的一項重要項目為例。他提及，香港金融管理局與香港銀行公會去年發出第三級數據備份諮詢（Secure Tertiary Data Backup，STDB），要求本地銀行做好風險評估和加強備份措施。他隨即帶領團隊與本地一間銀行洽商，「由第一天起，我就親自上門向對方作示範，其間也會堅持落手作跟進，與員工和銀行雙方進行商討，為求能達成取得協議的目標。」而最終，他也成功帶領團隊奪取此項目，該銀行終決定採用Dell Technologies的PowerProtect Cyber Recovery Solution（CRS方案）。

 

傾聽+觀察 讓員工感被尊重

 

　　然而，要建立好從別人手中接下的團隊，需面對的挑戰也不少。Jackie直言，若步伐、節奏及目標要同步一致，領導者必須花時間與他們磨合和溝通，「要維繫長期信任，傾聽是基本，更應主動地觀察、分析和解決問題。」他也提到，自己會把姿態放低，讓員工感到被尊重。不過也會從中取得平衡，「若太過『老友』，工作起來或多或少會有束縛。」因此，給予適度關注和關懷已經足夠，適時也要建立管理威信。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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