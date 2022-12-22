  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
中環人
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

22/12/2022

日本債息上揚對中國的啟示

#日本央行 #國債 #人行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　日本中央銀行乘搭上今年加息的尾班車，在聯儲局剛剛放慢加息節奏的時刻， 日本央行卻意外宣佈擴大國債利率波動的區間，實質效果等同加息， 日債利率可以上升到更高的水平，屬日本社會融資利率的重要基準，究竟這對於環球經濟和市場有甚麼影響？

 

　　若作分類分析，這次日債加息，對債市影響大於股市， 對歐美市場影響大於新興市場。 重倉美國是日本對外投資最大的特點， 按日本對外投資的分布情況來看， 債券投資大於權益投資，其中權益資產主要集中在美國，債券投資則更加分散， 除了美國還有歐洲主要國家。需要留意，日本對歐美之外的市場投資規模較小，而且更青睞權益， 以全球最大的養老金日本 GPIF 為例，去年其在內地的投資約 16 萬億日元， 基本上全為權益。

 

　　觀察資金流動方向， 日本收益率曲線控制政策（YCC）政策對於中國市場的直接影響相對有限。因目前臨近年底， YCC的調整將影響環球流動性，對若干市場造成影響。對中國資本市場而言，港股所受影響大於A股。 這次日本 YCC 調整選擇的時點尤其特別， 因年底不同國家經濟政策的考核的原因，環球金融機構在臨年底前通常傾向控制甚至適當縮減資產負債規模，造成資金面較為緊張的型態。日債加息，更加影響流動性。

 

 

　　今年因地緣政治形勢緊張，疊加聯儲局加速緊縮政策， 導致環球流動性整體持續惡化， YCC的變化將短暫加劇劣勢環境。這也是日本央行需要額外擴大月度國債購買規模的主要考量之一，以作對沖。

　　除了市場領域的考量之外，另外一個核心考量是「通脹」。由於商品價格大升、 日圓匯率大幅貶值， 日本國內通脹大幅飆升。單在十月已經升至 3.7%，上一次出現同樣的情況，已經是三十多年前的1991年。當中，日本疫情在 3 月逐步上揚， 在8月份確診數字達到高峰， 與此同時，日本CPI 環比開始明顯加速， 在10 月季調環比增長達0.6%， 創下自2014 年4月後的新高。在過去一段時間，日本央行一直秉持貨幣保持寬鬆的環境然而，在年底前日本央行卻突然改弦易張，或涉及日本通脹加速上升的影響。

 

　　對於內地而言，目前通脹尚未構成問題，不過，在疫情優化後，確診數字亦同步上揚。故此，內地通脹環比加速也是較大機會出現的狀況，人民銀行屆時定必擬訂政策以作應對。這次日本央行的超預期舉動，可謂屬一場重要的預警，不可不防。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多中環人文章

你可能感興趣

#日本央行 #國債 #人行

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk