阿根廷生招牌球王美斯為adidas贏死對頭Nike！adidas世界盃廣告現鑽石級陣容

2022世界盃已落幕，經過連番激鬥，峰廻路轉，阿根廷不負眾望奪冠，全球擁躉狂歡慶祝。我不是球迷，連甚麼是越位至今也搞不清，但真心覺得今屆是我所看過世界盃中最精彩的一場。阿根廷表現出色，不在話下，但法國在大幅落後情況下發奮圖強，追平至互射十二碼，兩隊拼死的決心，令人動容。

這次是美斯球員生涯中最後的一場世界盃賽事，他終於圓夢捧走大力神盃，此生再沒遺憾。

一直以來，阿根廷球衣是贊助商adidas 銷量王牌，自從阿根廷殺入決賽，美斯10號球衣已賣斷市，adidas 急趕工加緊生產，但仍供不應求，阿根廷奪冠後，美斯10號球衣更是搶手。

adidas 一直是阿根廷球隊的贊助商，美斯更是生招牌，而法國的贊助商則是死對頭Nike，今屆世界盃阿根廷打敗法國，adidas 也勝了一仗。

adidas 以世界盃為主題的廣告片，重金禮聘當時得令的球員坐陣，除了球王美斯，還有韓國足球一哥孫興慜、Jude Bellingham、Pedri、Karim Benzema、Achraf Hakimi、Serge Gnabry等，是難得一見的鑽石級陣容。

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