膠袋徵費懶人包｜落實12.31加價至$1！冷凍食物無豁免！邊款包裝水果可獲派免費膠袋？非完全／完全包裝分不清！買外賣又點？8個膠袋FAQ

新膠袋徵費計劃將於12月31日起開始實施，屆時每個膠袋的最低收費將由現時的$0.5提高至$1！同時取消或收緊多項豁免，僅無包裝、非完全載於任何包裝的食品，以及非氣密包裝的餐飲外賣可免費獲發膠袋！光看字面意思還是搞不太清楚，到底買雪糕、水果、麵包還有免費膠袋嗎？點為之「非氣密包裝的餐飲外賣」？即睇$1膠袋徵費措施FAQ！

【$1膠袋徵費FAQ】Q1. 新膠袋徵費計劃下，每個膠袋最少收費多少？

每個膠袋的收費將會調高至最少$1。

【$1膠袋徵費FAQ】Q2. 購買急凍／冷凍食物仍可獲發免費膠袋嗎？

現時購買急凍／冷凍食物（包括已雪藏的汽水、啤酒、雪糕或牛奶等）仍可獲發免費膠袋，但新措施將取消載急凍／冷凍食品的膠袋（包括平頭膠袋）的豁免，屆時需付$1膠袋徵費。

（截圖自環境保護署）

【$1膠袋徵費FAQ】Q3. 購買水果可獲發免費膠袋嗎？

需視乎情況。如果水果不經任何包裝，或僅以海綿網盛載，都可以取免費膠袋。如果是已預先包裝的水果（包括用膠盒盛載）則不獲豁免，需付$1膠袋徵費。

（左）僅以海綿網盛載、屬「非完全包裝」的水果可獲免費膠袋；（右）已有保鮮紙或其他物料包裝的水果則不能免費獲額外膠袋。

【$1膠袋徵費FAQ】Q4. 購買保鮮紙包裝的蔬菜可獲發免費膠袋嗎？

不可以。新膠袋徵費計劃下，只有購買無包裝、非完全載於任何包裝的食品，包括麵包、鮮魚、生肉等，才可獲免費提供膠袋。

（截圖自環境保護署）

【$1膠袋徵費FAQ】Q5. 購買外賣可獲發免費膠袋嗎？

可以。只要符合以下4個條件，仍可獲發免費膠袋：

1. 可供即時食用；

2. 即場製備、出售；

3. 賣方用意是供在售賣地方範圍外食用；

4. 不是盛載於氣密包裝中（包括發泡膠氯盒、茶餐廳紙杯裝飲品等）。

（圖源：unsplash）

【$1膠袋徵費FAQ】Q6. 甚麼情況下可獲發多一個免費膠袋？

新膠袋徵費計劃實施後，每單交易只能提供一個膠袋「盡量裝滿」，但在以下的特殊情況下，均可獲發多於一個膠袋：

1. 把多種食品放在同一免費膠袋會令食品受損；

2. 免費膠袋太小或容量不足；

3. 免費膠袋因有破損風險等原因而未能盛載整批食品。

【$1膠袋徵費FAQ】Q7. 新膠袋徵費措施何時開始？

新膠袋徵費計劃於10月19日已通過，並於2022年12月31日起開始實施。

【$1膠袋徵費FAQ】Q8. 寬限期有多久？

環保署印製單張宣傳新措施，並會派員向商戶作出解說，生效日期起計一個月會有寬限期

問：購買水果可獲發免費膠袋嗎？

答：需視乎情況。如果水果不經任何包裝，或僅以海綿網盛載，都可以取免費膠袋。如果是已預先包裝的水果（包括用膠盒盛載）則不獲豁免，需付$1膠袋徵費。

問：新膠袋徵費措施何時開始？

答：新膠袋徵費計劃於10月19日已通過，並於2022年12月31日起開始實施。