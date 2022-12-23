  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

23/12/2022

內地疫情升溫 搶藥搶快測蔓延本港 本地新症逼2萬新高 倘通關憂缺物資

#疫情 #張文宏 #退燒藥 #必理痛 #藥房 #限購 #幸福傷風素 #田北辰 #搶藥潮
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港昨新增19,705宗確診，創3月中以來新高。下月初中港通關消息甚囂塵上，惟內地疫情升溫，國家傳染病中心主任張文宏坦言，上海一周內將達感染高峰。因內地調整防控政策，居家隔離服藥及自行檢測需求大增，快測劑及退燒藥嚴重短缺，多地實施「限購」，令搶購潮續蔓延本港。旺角多間藥房必理痛沽清，有炒價達300元，快測銷量亦增。有專家擔心，若下月初通關，內地情況不變，本港市面藥物緊絀情況將惡化，市民或被迫衝急症室或普通科門診取藥。

 

有本港藥房指近日多了人買快測用品

 

　　本港昨單日多19,705人確診，當中954宗屬輸入；多34人死亡，年介35至101歲。內地方面，單日多2,966宗本土確診，廣東佔最多達1,325宗，北京則有471宗。惟因防控政策調整，實際感染人數比呈報更多，廣州、江西、山東、浙江等地政府均引述專家研判，指疫情高峰將在明年春節前後出現。張文宏更指，近期上海不少長者確診，預期一周內會達感染峰值，令重症率增多，對整個醫療資源帶來一定影響。

 

內地多處限購退燒藥防疫品

 

　　網傳多個省市均有大量民眾輪候發燒診所，深圳龍華區要等待15小時；加上受天氣寒冷夾擊，廣州、山東、江蘇等均傳出血庫告急，影響危重患者搶救。

 

　　杭州市市場監管局因應退燒藥短缺，昨起推限購政策，每人每次不得買超過3日藥量；而廣東佛山及海南海口均免費向發燒民眾派退燒藥。另內媒引述，多間供應商指快測劑量不足，有採購人員要帶同10萬現金到廠商門口「等貨」；合肥市更推實名限購N95口罩及快測劑，每人每5日只能買5個口罩及25支快測。英國醫療資訊分析公司Airfinity估算，中國正面臨全球「最大一波」疫情，日均恐100萬人染疫，5,000人死亡；且明年3月或再現另一波疫情。

 

港必理痛幸福傷風素被搶貴

 

　　特首李家超昨在北京向國務院總理李克強述職，提及本港經濟、社會和政治最新情況，但未提及兩地通關安排；立法會議員田北辰向傳媒指，港鐵已收通知隨時準備高鐵通車，料下月初有措施推出。

 

有本地店舖必理痛暫缺貨

 

　　惟內地疫情緊張，本港搶藥潮持續。記者昨到旺角多間藥房，發現大部分必理痛已沽清，部分藥房的50粒裝索價300元一盒，較原建議售價的128元貴逾倍。有藥房則指已缺貨逾月，且內地藥廠春節收爐，難再補貨；另幸福傷風素亦現炒價，較原價貴30%至70%。不乏藥房指連花清瘟膠囊行貨緊缺，改向記者兜售「內地版」藥物。

 

　　快測包方面，不少藥房維持每盒10元「正常價」。但有店員透露，快測多在內地生產，現難再取貨，「賣完就無」，有藥房僅剩50盒存貨。港九藥房總商會副理事長張德榮指，必理痛及幸福傷風素銷量較平日多2、3倍，不少市民均為內地親友搶購，「一次過買10盒8盒，幾乎『有幾多要幾多』。」另部分人擔心通關後疫情反覆，囤貨自保；近日亦多了市民買快測包。

 

　　香港屈臣氏指止痛退燒藥、傷風感冒藥及快測產品銷量有明顯升幅，料通關後銷情再升，已與供應商積極跟進增貨量；又指本月14日起已推限購，每人每次只能買3件相關產品。

 

　　香港醫院藥劑學會會長崔俊明指，內地人向來視本港藥物較優質，若內地供應情況不變，恐通關後致本港市面缺藥，屆時市民或湧往急症室或普通科門診求診取藥。呼吸系統科專科醫生梁子超指，本港疫情持續上升，醫療系統明顯受壓。但他認為，料內地通關初期有配額，未必有大量內地人湧港，令本港藥物短缺情況惡化。政府回應指近日市場上對止痛退燒藥物需求增，尤其某些品牌「撲熱息痛」，強調公營系統備存量充足，呼籲藥房及超級市場等留意銷售情況，維持穩定供應。

 

 

下一頁　有速遞店接單寄藥 或違例

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#疫情 #張文宏 #退燒藥 #必理痛 #藥房 #限購 #幸福傷風素 #田北辰 #搶藥潮

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk