內地疫情升溫 搶藥搶快測蔓延本港 本地新症逼2萬新高 倘通關憂缺物資

【晴報專訊】本港昨新增19,705宗確診，創3月中以來新高。下月初中港通關消息甚囂塵上，惟內地疫情升溫，國家傳染病中心主任張文宏坦言，上海一周內將達感染高峰。因內地調整防控政策，居家隔離服藥及自行檢測需求大增，快測劑及退燒藥嚴重短缺，多地實施「限購」，令搶購潮續蔓延本港。旺角多間藥房必理痛沽清，有炒價達300元，快測銷量亦增。有專家擔心，若下月初通關，內地情況不變，本港市面藥物緊絀情況將惡化，市民或被迫衝急症室或普通科門診取藥。

有本港藥房指近日多了人買快測用品

本港昨單日多19,705人確診，當中954宗屬輸入；多34人死亡，年介35至101歲。內地方面，單日多2,966宗本土確診，廣東佔最多達1,325宗，北京則有471宗。惟因防控政策調整，實際感染人數比呈報更多，廣州、江西、山東、浙江等地政府均引述專家研判，指疫情高峰將在明年春節前後出現。張文宏更指，近期上海不少長者確診，預期一周內會達感染峰值，令重症率增多，對整個醫療資源帶來一定影響。

內地多處限購退燒藥防疫品

網傳多個省市均有大量民眾輪候發燒診所，深圳龍華區要等待15小時；加上受天氣寒冷夾擊，廣州、山東、江蘇等均傳出血庫告急，影響危重患者搶救。

杭州市市場監管局因應退燒藥短缺，昨起推限購政策，每人每次不得買超過3日藥量；而廣東佛山及海南海口均免費向發燒民眾派退燒藥。另內媒引述，多間供應商指快測劑量不足，有採購人員要帶同10萬現金到廠商門口「等貨」；合肥市更推實名限購N95口罩及快測劑，每人每5日只能買5個口罩及25支快測。英國醫療資訊分析公司Airfinity估算，中國正面臨全球「最大一波」疫情，日均恐100萬人染疫，5,000人死亡；且明年3月或再現另一波疫情。

港必理痛幸福傷風素被搶貴

特首李家超昨在北京向國務院總理李克強述職，提及本港經濟、社會和政治最新情況，但未提及兩地通關安排；立法會議員田北辰向傳媒指，港鐵已收通知隨時準備高鐵通車，料下月初有措施推出。

有本地店舖必理痛暫缺貨

惟內地疫情緊張，本港搶藥潮持續。記者昨到旺角多間藥房，發現大部分必理痛已沽清，部分藥房的50粒裝索價300元一盒，較原建議售價的128元貴逾倍。有藥房則指已缺貨逾月，且內地藥廠春節收爐，難再補貨；另幸福傷風素亦現炒價，較原價貴30%至70%。不乏藥房指連花清瘟膠囊行貨緊缺，改向記者兜售「內地版」藥物。

快測包方面，不少藥房維持每盒10元「正常價」。但有店員透露，快測多在內地生產，現難再取貨，「賣完就無」，有藥房僅剩50盒存貨。港九藥房總商會副理事長張德榮指，必理痛及幸福傷風素銷量較平日多2、3倍，不少市民均為內地親友搶購，「一次過買10盒8盒，幾乎『有幾多要幾多』。」另部分人擔心通關後疫情反覆，囤貨自保；近日亦多了市民買快測包。

香港屈臣氏指止痛退燒藥、傷風感冒藥及快測產品銷量有明顯升幅，料通關後銷情再升，已與供應商積極跟進增貨量；又指本月14日起已推限購，每人每次只能買3件相關產品。

香港醫院藥劑學會會長崔俊明指，內地人向來視本港藥物較優質，若內地供應情況不變，恐通關後致本港市面缺藥，屆時市民或湧往急症室或普通科門診求診取藥。呼吸系統科專科醫生梁子超指，本港疫情持續上升，醫療系統明顯受壓。但他認為，料內地通關初期有配額，未必有大量內地人湧港，令本港藥物短缺情況惡化。政府回應指近日市場上對止痛退燒藥物需求增，尤其某些品牌「撲熱息痛」，強調公營系統備存量充足，呼籲藥房及超級市場等留意銷售情況，維持穩定供應。

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