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23/12/2022

創科發展藍圖 推動「新型工業化」 重點新能源車半導體芯片 配合國家發展

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　　【晴報專訊】政府公布《香港創科發展藍圖》，提出推動「新型工業化」及壯大人才庫等4大發展方向，建設本港成國際創新科技中心。

 

　　創科工業局局長孫東指，「新型工業」不同過往提倡的再工業化，會重點支持新能源汽車及半導體芯片發展。但他承認，本港製造業發展落後新加坡，未來5至10年較難追上，要「小步快跑」達到長遠目標。

 

孫東指，本港有良好基礎和實力研發新能源車，設計智能芯片方面亦有不少微電子專才。

 

　　《藍圖》就完善生態圈、壯大創科人才庫、推動數字經濟發展及積極融入國家發展大局等4大方向，合共提出8大策略，其中建議實現「新型工業化」，以產業支撑創科發展，創造香港品牌、協助傳統工業升級轉型，達到智能化製造。

 

　　上屆政府強調「再工業化」，但孫東指兩者是不同概念，新型工業強調以信息化帶動，利用物聯網、人工智能、新材料等技術，實現跨越式發展，且能增強可持續發展動能，認為反映現代工業化走向。當局會加強支援策略產業，包括新能源汽車及半導體芯片發展，在港設立產業研發和生產基地。

 

大灣區有產業鏈配套

 

　　對本港缺乏土地供汽車投產，發展半導體工業亦可能受美國制裁限制。孫東稱，國家在發展新能源汽車已走在世界前列，認為本港有良好的研發基礎和實力，大灣區亦有產業鏈配套，港府已經與深圳政府及相關廠商探討在港設生產線。

 

　　孫續稱，本港有不少國際一流的微電子研究人員，尤其在智能芯片設計方面有明顯的優勢，強調會以香港所長服務國家所需。該局常任秘書長麥德偉則承認，香港面對激烈競爭及地緣政治影響，但認為本港亦有自身獨特優勢，例如開放型經濟和世界級基建，在個別領域亦有頂尖學者，相信個別國家的單方面政策轉變對香港影響有限。

 

「小步快跑」 製造業可達GDP雙位數

 

　　《藍圖》提出參考指標以檢視進度，其中製造業佔本地生產總值（GDP）目標由現時的1%增至2030年的5%，但競爭對手新加坡已達雙位數。對目標是否太保守，孫稱，目前製造業產值不到千億，要達到目標，未來10年產值要增4,000億，不認為目標保守，但承認新加坡已發展多年，香港僅剛起步，土地及產業發展需時，要在未來5至10年達雙位數有困難，惟只要期內打好基礎，「小步快跑，一定會達到這個目標（雙位數）」。

 

　　生產力局、香港科學院及中總等均歡迎政府公布《藍圖》，而科大及理大分別稱會配合落實政策目標，特別是招攬和培養人才。廠商會會長史立德建議，進一步打破「錢不過界」規限，推動科研資源「過河」，協助內地港商克服技術創新困難，又期望政府建立「政產學研」協作機制，鼓勵「港研」與「港產」互相結合，發展完善生態系統。

 

 

 

《香港創科發展藍圖》提出4大發展方向、8大策略，建設本港成為國際創科中心。

 

 

 

轉載自: 晴報

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