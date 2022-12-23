此文見報日(23日)，是平安夜前夕，但今年的平安夜之後，可會夜夜平安？我有擔憂。作為投資者，最擔心的，是世界不平安。

自2022年俄烏戰起，筆者就一直擔心，有第三次大戰，曾二度為文談這個問題，希望投資者對此留個警惕心（圖一、圖二）。

這兩天，烏克蘭總統澤連斯基去了美國，目的是籌武器（圖三），他應是可以求「武」得「武」了，美國的愛國者導彈也應可以部署到烏克蘭了。但俄羅斯會怎反應？應是彈來彈去（圖四）。

俄羅斯也明白表示，他們現正訓練白俄羅斯戰機機師去執行攜有「Special Warhead」特別彈頭的戰鬥任務，是甚麼的特別彈頭？隨意估（圖五）。

俄羅斯除夥拍白俄羅斯外，也拉上伊朗，美國就指俄伊會展開全面軍事合作，會製造逾千架無人機（圖六）。

平安夜後不平安

北約也沒閒著，開始派兵駐到愛沙尼亞，這是挨著俄羅斯邊境來駐軍。

老人家基辛格也按不住，跑出來勸要和平談判，以免引來核戰（圖七）。

如果戰爭是在歐洲打，港人就當看煙花。但今時美國是閉隻眼，讓日本擴軍了（圖八），這可看成是放虎出閘，要咬人了。咬誰？心照。

今年平安夜之後，會否如以前一樣，可以夜夜把平安報？我有擔心。

其實擔心有第三次大戰、核戰的，還有個奇人叫王亭之，他也擔心這個，但他擔心戰事的地域，是台海、東亞。

日前的習拜會，美方代表全是國家安全官員，商貿人員欠奉，反映美方今次重點是在談「紅線」。不要天真地以為美方是要尊重中國的「紅線」，而是想借今次講美國在東亞方面的國安「紅線」而已！對此中國應怎應對？王亭之早有論及:

中國恃的是法，凡事依法而行，那就沒有錯了。中國可以再發聲明，一寸領土都不能失，不會因害怕戰爭、害怕制裁，便將領土送給外國。所以希望各國都要尊重中國這個立場，不要因小小一塊領土，便弄到發生核子大戰(發聲明時，要先安撫越南及印度)，這便是恃法而行了。對這樣的聲明，美國亦只能打口水戰，因為他絕不能說中國要喪失領土。

恃法而行要剛柔並重，發聲明是剛，外交手段是柔，這樣才是正確的戰略。恃勢而行的美國，目前戰略大錯，錯完再錯，這次嚴厲制裁俄羅斯，真的想制裁到他滅國，那便是愈走愈錯的例子，相信美國對中國的戰略，亦必然會愈走愈錯。用恃法而行來應付，步步都走對，只是強調領土不能喪失，那便是中國立法的底綫。這樣做，世界上很多國家都會同情中國，這便化解了美國的恃勢。這便如段譽的六脈神劍，平時發不出，待對方強勢之時才突然發力，所以恃勢的慕容公子才會失敗。

但在此之前要做好清理門戶。

王亭之現在擔心的是共業不好，扮愛國的漢奸，現在是拼命挑撥中俄關係，說俄羅斯佔領了多少中國領土、說俄羅斯人其實如何憎恨中國、說俄羅斯對中國其實有甚深陰謀。他們的言論表面上不會有重大的影響，可是潛移默化，年輕人便種下了討厭俄羅斯的根。更不好的共業，那便是受漢奸言論影響下，認為中國已經走向獨裁的路，於是中國在貿易戰等戰域中便失去了國內的融和力。這樣，在內外交迫下，中國受到很大的損傷。由是便發動了美國的不良共業，美國人在經濟、金融上克制了中國，於是愈加橫霸，終於弄出一場美俄大戰，發展為第三次世界大戰。

綜合來說，如何肅奸是中俄兩國的要務，趁現在貿易戰、金融戰初起(註:英法官唔撈、中概股、華為、中興都是金融戰想搞死香港)，中俄兩國將漢俄兩奸肅整。不管輿論如何說摧毁人權、如何扼殺自由民主，那麼才能維護國家利益。這情形俄國比中國要好得多，因為俄奸在傳媒中似乎沒有甚麼實力，俄人亦很少會翻牆來看俄奸言論。唉！這就是中國的大問題。

今時世界不安寧，投資者除了要看緊屏幕上的報價跳動外，也不能不關注外圍的政治大勢，因為「政經」兩字，已說明主次之序。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



