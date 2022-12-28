《百萬同居計劃》如願演夫妻 練美娟：黃德斌被我熱情融化

【晴報專訊】練美娟（娟姐）與ERROR隊長梁業（肥仔）因七仙羽一句戲言「撮合」，成為網民心中ViuTV最佳熒幕情侶。不過，娟姐在ViuTV劇集《百萬同居計劃》中與型男黃德斌飾演夫妻，令她開心不已，更毫不猶豫「撇下」肥仔：「我終於甩難喇！」

黃德斌在《百萬同居計劃》中飾演生意失敗的蕭遙，為賺錢參加同居計劃，希望東山再起，好讓太太練美娟有更好的生活。二人早前受訪，娟姐大讚德斌魅力沒法擋，她說：「我今次嘅拍檔（德斌）係城中公認嘅型男，之前嗰啲（對手）都比較有性格，我諗公司知道虧欠咗我，我就要求一個精壯嘅男人！我有一日發夢突然收到劇本，跟住對手就係德斌，真係好多謝，拜得神多自有神庇佑，絕對應驗喺我身上。」在旁的德斌邊聽邊微笑說︰「多謝你，你唔講我都會請你食飯！」

德斌（左二）在劇中因生意失敗，決定瞞住老婆參加「百萬同居計劃」。

德斌公主抱曬好腰力

二人去年曾在港版《大叔的愛》中合作，但當時對手戲不算多，德斌說︰「今次有娟姐嘅相助，我哋呢對夫婦演得好融洽。之前我哋合作《大叔的愛》，純粹係上司同下屬，我都無乜點理佢。今次做一對恩愛夫婦，好需要真正溝通，點知第一日開工，佢就好肯發放啲嘢出嚟，我哋一拍即合。」娟姐笑說︰「佢被我熱情融化！」娟姐大讚德斌雖是前輩，但完全無架子︰「我一己私慾，身邊嘅朋友知道我同德斌做夫婦，都羨慕、妒忌同恨我㗎；我亦唔怕德斌覺得我猴擒，我諗到啲咩就做，唔得先cut我囉！」

德斌公主抱起娟姐，獲娟姐大讚Man到爆。

提到劇中床戲等親密戲份，娟姐搞笑說：「當中可能涉及危險動作，都需要家長指引。」德斌大爆：「佢直頭想激到…要導演stop佢！」德斌更一手公主抱起娟姐，娟姐大讚對方體能好：「辛苦德斌條腰，好彩佢夠fit，唔係咁多人招架得住我。」德斌即搞笑說：「我返去又捽又針灸，不過有娟姐呢個老婆係值得嘅！」

肥仔與娟姐這對熒幕情侶獲觀眾受落。

提到外間對ViuTV近年推出的原創劇評價好壞參半，娟姐讚觀眾鑑賞能力愈來愈高，「大家可以睇更多唔同品種嘅劇集，從而揀一套自己鍾意嘅，大家討論劇情嘅能力愈來愈強，角色選擇、燈光，甚至服裝連唔連戲，原來觀眾會留意到！」德斌說︰「依家有好多唔同嘅平台畀大家發表意見，所以愈嚟愈快知道（外間反應），要進步嘅話，係可以好快調校到，但會知道邊啲（評語）係真心，邊啲係『你有無睇過㗎？』，可以接受（意見），亦有權唔接受，要自己分折，最緊要係有獨立思考！」

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