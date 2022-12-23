寄信叫超級富豪給錢的英國人

多年前，和一位超級富豪吃飯時，他說每天收到來自世界各地數以百計的信，都是找他求助的。不管甚麼理由，都是希望他給他們錢。

問他最近讀過的一封信是怎樣寫的，他說是一封從英國寄來的信，內容大致是他生活何其貧窮不濟，既然富豪有那麼多錢，給他一點也不是甚麼。他認為財富太多也不好，只希望富豪幫助他改善生活。

富豪說那英國人寫了長長一封信，怎樣也要回他信，並附了一張50鎊現金，說是請他飲杯咖啡。

那英國人希望有錢，卻又認為金錢不好。他花精神去寫信，信件寄出後，寄以厚望。一般來說，他不可能收到回音的，幸好超級富豪不但回覆，還附上一張50鎊鈔票。當然那既不能改變他生活，亦沒帶來任何實質意義。

人人希望有錢，那個英國人花時間寫信寄信，在超級富豪眼中是花了不少功夫和心思，所以才記得住。但換回來的50鎊於他未來是甚麼？

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《The Attractive Factor》作者Joseph Vitale說人追求財務自由最大原因，在於是讓他能夠去履行人生使命。許多人希望有錢，卻又認為金錢不好。他們有些人甚至潛意識認為金錢是邪惡的。如果是這樣，金錢亦遠他而去。

他認為第一步要先意識到自己的想法，他們每天思考，多達七萬次，但都是負面想法。有些研究報告顯示可能數字更大，七萬次都是閃過即逝的想法，而且大部分是重複的。

例如「我做得不好」、「都是我的錯」、「這樣行不通」、「這些只對其他人有效」……等。他們不是「怨天」便是「尤人」。經濟不好、政府不好、時機不對、我做不來、我沒相關經驗，所有這些都是負面想法。

負面想法，令一個人不再追求夢想、停下腳步、不再思考、固步自封，他們只會在人生路上緩慢前走。他們沒有熱情，沒有能量，上班等放工，吃飯埋怨飯盒加了一元……他們不相信自己能夠去創造更好生活可能性。

Joseph Vitale提倡的吸引力法則，教導的是人有選擇的。「你能夠改變你的想法。你現在擁有的想法，主要的都是負面的。這是第一步要意識的事。」

第二件事是「你」不是你的想法，「你」和「你的想法」是分開的。好像很奇怪，我和我的想法有差別嗎？我的想法不就是我嗎？

Joseph Vitale指於第一次聽到的人來說，是顛覆性的說法。外面有些書籍，比如《You’re not your Mind》、《You’re not your Brain》，書本裏面說的是，這些我們擁有的想法，我們只是「擁有」他們（想法），而不代表我們就等於是他們（想法）。如果我們能夠脫離他們（想法），當那個「我不夠好」的想法又來的時候，就讓它飄走吧。這樣我們在消除它又近了一步。

清除那些讓我們不好受的負能量，所以第二步意識到「我」不是我的想法。

第三步是去產生你想要的想法，這就是那些自我肯定，正面思考、正面的句子。與其說「我不夠好」，開始說「我是不錯的」，開始說「我能辦得到」，「如果這些資料對其他人有用，為甚麼我不能？」

追求財務自由最大的原因在於，讓人能夠去履行他的人生使命；他在履行上天對他的召喚，讓他人生美滿的願景，這是非常美好的。

那個英國人花了不少心思和功夫寫信給超級富豪，換回來的50鎊，相信可以給他在友儕之中炫耀一輩子。錢雖少，但起碼也是一個回覆，回覆卻變成他一世的回憶。他應該一直珍藏著那張50鎊鈔票和那封回信，每次說出來，某某超級富豪給了他50鎊，多威風。

其實這個回覆更可能害了他，他若好好利用時間，不斷學習，勤力工作，或可改變命運。但他寄望奇蹟，期望天降橫財，但心底裏卻充滿負面看法，再加上不努力，或者他認為已經努力過，努力叫超級富豪幫忙。

寄信叫超級富豪給錢，也是負面想法；不改變負面想法，做甚麼也不易成功。