  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
吾港吾知
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

26/12/2022

【酒Game】逢年過節必玩！啤牌大戰，誰勝誰醉誰爆趣？反應與膽量並重！成為眾矢之的會有咩下場？

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 吾港吾知

    吾港吾知

    有營養得黎又輕輕鬆鬆一齊瘋嘅節目。總之關香港事嘅，我哋都會同大家八到盡，分享真正香港地嘅味道同回憶。

     

     

    吾港吾知

年近歲晚~同親戚朋友gathering嘅日子越來越多！好多場合之下，酒game都係好受歡迎嘅娛樂消遣。我地上一次同大家玩左一個熱鬧多人game，小編見到咁多人中伏要飲真係好興奮呀(誤)。

 

其實酒game形式多多，包括玩骰、猜枚、啤牌等，今次，我地就深入咁進行啤牌大戰！一齊睇下邊個笑到最後，邊個醉到口水係咁流！

 

影片網址：https://youtu.be/draXxirzTeY

─────────────

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩財經及生活影片】
https://bit.ly/3lhKE89

 ─────────────

上集內容：

【酒Game】過節必玩，破冰一流！愈多人愈盡興！邊飲邊設伏，你又中唔中伏？點解愈飲反而愈清醒？

https://youtu.be/funxd-aug04

 

更多內容：

 【今日知昔】百年香港郵政總局四代變遷 第三代最經典但已湮沒？經典現代主義同樣面臨拆卸？

https://youtu.be/1XzU4tGfdMc

 

【今日知昔】中環天星碼頭 細數四代變遷 「禾桿草」風、維多利亞風到現代主義和復古風│集體回憶

https://youtu.be/nH4Zhqhl_PA

 

【百萬富Yo篇(上集)】阿妹Kathy踩場！挑戰帶走$5,000獎金！呢題竟然考起才女？阿妹反應真係好可愛好萌

https://youtu.be/at-GfkW5Pzs

 

 

【8萬富Yo篇(下集)】阿妹Kathy最終攞到幾多獎金走？用錦囊Call Out神秘嘉賓，對答勁爆笑！但佢好似係嚟搞事？到底幫唔幫到阿妹？

https://youtu.be/vnJ08aaRv2M

 

【快問快8篇】本地歌影視題：Mirror題可能考起你！古惑仔紅越幾代！？ 星爺電影你有幾熟？

https://youtu.be/rBKgKdZtRrA

 

【回憶殺篇】童年零食大比拼！蒙住眼都一定估中呢隻零食！ 一粒口哨糖令友情決裂？士多 vs 辦館？ 原文網址: 【回憶殺篇】童年零食大比拼！蒙住眼都一定估中呢隻零食！ 一粒口哨糖令友情決裂？士多 vs 辦館？ | 吾港吾知 |

https://youtu.be/gDClpVSSAcg

 
【盂蘭節篇(上集)】七月小心「瀨野」！鬼節切忌食呢啲！Staycation/外國回港去酒店隔離，有咩要留意？｜嘉賓：呂法傳師傅│吾港吾知
https://youtu.be/-ow1FGo2SB8

 

【盂蘭節篇(下集)】演唱會意外係因為…？七月唔好睇戲唱K？燒街衣千祈唔好做呢樣！ 壁咚都有問題？ 唔好彩「瀨野」點算？｜嘉賓：呂法傳師傅│吾港吾知
https://youtu.be/_NZ_8YclyEA


─────────────

Follow us on:
etnet Youtube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89
etnet Facebook專頁 ► https://bit.ly/33AZQY6
DIVA Channel Facebook專頁 ► https://bit.ly/3noK0ay
etnet Chill Facebook專頁 ► https://bit.ly/2SrUFmV
etnet Instagram ► https://bit.ly/33RtNTI
DIVA Channel Instagram ► https://bit.ly/2F3hJoL

etnet.chill Instagram ► https://bit.ly/3OqTTB7

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多吾港吾知文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk