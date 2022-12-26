【酒Game】逢年過節必玩！啤牌大戰，誰勝誰醉誰爆趣？反應與膽量並重！成為眾矢之的會有咩下場？

年近歲晚~同親戚朋友gathering嘅日子越來越多！好多場合之下，酒game都係好受歡迎嘅娛樂消遣。我地上一次同大家玩左一個熱鬧多人game，小編見到咁多人中伏要飲真係好興奮呀(誤)。

其實酒game形式多多，包括玩骰、猜枚、啤牌等，今次，我地就深入咁進行啤牌大戰！一齊睇下邊個笑到最後，邊個醉到口水係咁流！

影片網址：https://youtu.be/draXxirzTeY

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上集內容：

【酒Game】過節必玩，破冰一流！愈多人愈盡興！邊飲邊設伏，你又中唔中伏？點解愈飲反而愈清醒？

►https://youtu.be/funxd-aug04

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►https://youtu.be/gDClpVSSAcg



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►https://youtu.be/_NZ_8YclyEA



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