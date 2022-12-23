  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王

23/12/2022

IT人注意！Facebook更新漏洞獎金計劃指引！匯報成功最高可獲港幣$234萬！今年已派咗港幣咁多做獎金！

#打工仔 #Facebook #漏洞 #Meta #獎金 #虛擬現實 #元宇宙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　近日Facebook更新漏洞獎金計劃指引，只要大家成功匯報特定類別漏洞，最高可獲港幣234萬！而Facebook指，今年共收到大約10,000份報告，當中發於了750多次獎金，金額達港幣1,560萬元。一齊看看到底是怎樣一回事！

 

　　Meta旗下的Facebook宣布更新漏洞獎金計劃指引，虛擬現實（VR）和元宇宙metaverse技術及裝置產品漏洞將被加入獎勵行列，當中包括Meta Quest Pro和Meta Quest Touch Pro控制器。

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　另外，Facebook對特定領域的漏洞也作出了更新，例如mobile remote code execution （RCE）、account takeover（ATO）及 two-factor authentication（2FA）。當中，匯報RCE漏洞成功的話，獎金最高可獲港幣234萬。Facebook續指，會根據一份報告的實際情況進行評估，所以獎金有機會高過上限。

 

（圖片來源：ViuTV）

 

　　自2011年以來，Facebook收到超過170,000份漏洞報告，有8,500份報告是成功獲得獎金的，一共港幣1億2萬元。 而Facebook指，今年共收到大約10,000份報告，當中發於了750多次獎金，金額達港幣1,560萬元，獎金排名前三的國家是印度、尼泊爾及突尼西亞。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #Facebook #漏洞 #Meta #獎金 #虛擬現實 #元宇宙

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk