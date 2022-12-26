Elon Musk接班人？朱曉彤接任Tesla全球CEO！點解呢位中國判頭升職快過坐火箭？

12月7日， Elon Musk（馬斯克）選定Tesla接班人，大中華區CEO朱曉彤即將接任。

Tesla、Elon Musk（馬斯克）、首位華人全球總裁，幾個關鍵字湊一起，引得無數媒體轉發。我注意到Bloomberg彭博社的最新報道，朱曉彤已經奔赴美國當救火隊長，協助提高Tesla德克薩斯超級工廠的產能。

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Elon Musk要尋找繼任者的消息早有傳言。今年11月，Tesla公司董事、傳媒大亨梅鐸的次子James Murdock曾表示，在過去幾個月，Elon Musk已經確定了一位潛在的繼任者來領導Tesla，但其並未透露潛在繼任者的名字。

入華10年，Tesla中國汽車銷量呈指數級增長，朱曉彤功不可沒。他還創造了一年內完成建廠、竣工、投產、交付的中國速度，刷新行業記錄。由他一手建造的上海工廠，如今已是Tesla全球產能最大的工廠，年產能超75萬輛。

入華伊始，Tesla中國業務開展艱難、銷量不及預期、多次裁員、二易掌門人。2014年，Elon Musk給Tesla在華的銷售目標5,000輛。結果那一年國內累計進口Tesla Model S車型3,541輛，終端上牌車僅有1,000多輛。

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為了降低交通運輸、生產製造與關稅帶來的購車成本，吸引更多中國消費者，2019年Tesla在上海投入建立了第一家海外工廠。15萬輛產能的工廠一期工程於年初開工，不到10個月便投產。

隨著Tesla上海工廠的建成與投產，中國市場也承擔起了Tesla的銷量之重。2022年三季報顯示，Tesla中國營收達51.31億美元，占公司總營收的23.9%，僅次於美國。交付量方面，去年上海工廠的交付量就已經超過了Tesla在全球交付量的一半。

加入Tesla之前，朱曉彤的職業生涯也可以用精彩來描述。他畢業於紐西蘭奧克蘭理工大學，之後朱曉彤又在美國杜克大學獲得MBA學位。

他曾在利比亞做過援建專案，並在利比亞大撤退前兩個月又被調到蘇丹參與沙漠灌溉專案。也正是因為此段經歷，朱曉彤一度被Tesla員工戲稱為「出色的判頭」。

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2014年4月，朱曉彤加入Tesla，擔任Tesla中國超級充電站專案總監。彼時，Tesla入華不到兩年時間。2018年底，朱曉彤升任Tesla亞太區副總裁。次年6月，特斯拉再次迎來組織架構調整，撤銷亞太區，新成立大中華區，由朱曉彤全盤負責，並向Elon Musk直接彙報。

僅僅2個月後（2019年8月），朱曉彤再升職，除了擔任大中華區總裁，還升任Tesla全球副總裁。升遷速度之快，令人驚歎。

擺在朱曉彤面前的困難不少，今年他還能完成Elon Musk的目標嗎？

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去年，Tesla淨利潤高達76.4億美元，同比增長211%，平均每天淨利潤折合人民幣超1億元；過去多年，公司始終保持車輛供不應求的狀態。

而這背後都離不開Tesla上海工廠的貢獻，今年第二財季的財報電話會議上，Elon Musk透露，Tesla生產車輛超過300萬輛，其中上海工廠貢獻了三分之一產能。

在工廠背後管理和運作一切的朱曉彤，自然而然得到Elon Musk的認可。但在朱曉彤傳出高升消息之際，Tesla的表現不再如此前那麼亮眼。

今年前11個月，Tesla中國銷量為39.8萬輛，同比增長59%；同期，中國新能源汽車銷量為606.7萬輛，同比均增長1倍。Tesla不僅銷量落後行業平均水準，還從維持多時的新能源銷冠位置滑落至第3位。

截至9月21日，Tesla全球範圍內在手訂單約為31.7萬輛，相比2月底的40萬輛，已大幅下滑。中國地區積壓訂單也在持續減少，7-9月積壓訂單分別為18萬輛、8.6萬輛、1.6萬輛，10月僅為1.08萬輛，不足上海超級工廠一周的產能。

同時，Tesla提車時間較此前大幅縮減。在美國，Model 3的提車時間由13周縮減為9周；Model Y的提車時間由28周縮減為24周；而在中國，這兩個車型的提車時間也均縮減了3周。

種種跡象表明：Tesla新增加的訂單需求已經趕不上它當前的交付量了。

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