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肥碌大食遊
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26/12/2022

沒有無緣無故的人山人海

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　年多前，想組織一餐全海鮮宴，當時一諗就是操去鯉魚門。不過，疫情之下，聽講成條村拍烏蠅，非常慘淡。

 

　　此時，訊息靈通的「為食楊」話：「碌Sir，今時今日歎海鮮，使乜去鯉魚門吖，你去樂富中心海鱻 （當時唔鬼知點讀，原來是「鮮」！ ）城啦，晚晚排隊㗎。你單睇睇佢哋門口魚缸內的陣容，就知我講乜㗎喇。你想食的深海大龍躉，蘇格蘭蟶子皇、阿拉斯加皇帝蟹、大灣區肉蟹花蟹、各式野生海魚、澳洲東西岸大龍蝦、巨型賴尿蝦、波士頓龍蝦、游水大墨魚……總之，幾乎你諗到嘅海鮮佢都有齊！」

 

阿拉斯加皇帝蟹當造

龍蝦及瀨尿蝦廹爆魚缸

澳洲東西岸龍蝦有齊

 

　　講到咁鬼吸引，當然立即拉大隊為食鬼殺去。第一次，真係揾到頭擰擰，因樂富中心商場，唔知邊個刁鑽建築師設計，電梯及內裏空間設計，全不規則，好易迷路。

 

　　起初，我以為自己蠢啫，原來，抬頭一望，醫術叻到會飛的「靚仔醫生」莫樹錦，同樣揾到成頭汗，沿途問咗五次人才抵達「終點」。

 

　　海鱻城 點解晚晚爆瀉？當然不會無緣無故。乃因一間食肆的成功要素，佢全部有齊：一、管理良好。大統帥「在哥」Andy Lai，由日到夜座鎮，解決所有問題。佢乃海鮮界老行尊，入貨線路綜橫，故可盡搜不同產地海鮮，以貨如輪方式經營，全部賣平行家兩三成。此外，Andy也懂廚藝， 請廚師是大行家，識英雄重英雄。最新，剛又挖來名牌大集團燒味師傅！二、管理好，生意好，收入滾滾，自然可以請得高質素侍應。人人以團隊精神拼搏，絕無個別連鎖酒樓的劣質文化或員工漫不經心；三、出品水準相當高，兼且穩定。

 

燒味大廚陳家（左）、Andy（右）

 

　　有齊以上三大原素作基礎，任何一間食肆都應唔愁生意。不過，講就易，要落實？你睇睇每年執幾多食肆你就知。

 

　　海鱻城開業之後，即成「領展之寶」，因生意額分成，怕且約滿後，議價牙力大增。

 

　　講返食，未上海鮮前，客人必須先試——生煎墨魚餅，手打彈牙，內裏有粒粒鮮墨魚，別處難尋；冰燒三層肉。其實是極品燒腩仔。皮脆肉香，入口油花四濺；沙薑鹽水肥雞腳及滷水豬腳仔，皮嫩肉滑。

 

生煎手打墨魚餅

脆皮肥美冰燒三層肉

 

　　其實，食完開場已飽咗一半，收晒貨。

 

　　上周，我帶大群為食友再歎埋阿拉斯加大蟹兩食 ——油鹽焗蟹爪、蛋白花雕蒸蟹身，正！點解呢種蟹狂受歡迎？因鮮美無比啖啖肉。

 

皇帝蟹兩味：油鹽焗頭爪、旦白花雕蒸身

 

此店天天由蘇格蘭空運而來九吋長蟶子王，最佳豉汁蒸之加煎米粉底！

蘇格蘭九吋蟶子王

 

　　最搞笑，是晚在座有位英國老移民，嘆謂：「點解我在英國咁多年都從未得嚐如此美食？」

 

蒜蓉蒸肥帶子

古法扣羊腩

生炒糯米飯

 

　　紙短情長，大家想幫襯，若卜到位，就記得揾「在哥」，話明係碌Sir粉絲，拜託佢寫菜單及介紹不時不食的最靚海產可也。

 

海鱻城

地址：九龍樂富廣場二期UG2層U206舖

電話：2688 0908

 

 

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