  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

23/12/2022

假日郊遊 | 新手都行到！睇無敵海景/水塘景行山路線推介！大嶺峒俯瞰西貢海/登「西貢三尖」釣魚翁尖峰/輕鬆遊香港仔水塘

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　趁住好天氣，今個長假期一於出走到郊外，行山看海呼吸新鮮空氣。康文署早前推出《行山樂》專頁，介紹香港多達44條特色遠足路線。今次為大家精選3條易行又能賞到海景、水塘景的遠足路線，最多4.5小時就行完！


海景行山路線推介01｜3.5小時行完！清水灣道大坳門—大坑墩


　　由清水灣道大坳門出發，沿龍蝦灣路湛山寺行，可以欣賞到龍蝦灣古石刻，接着登上 291 米高的大嶺峒，更居高臨下俯瞰西貢海的景色，雖然沿途有上下坡段，山徑亦略為崎嶇，但視野絕佳，值得一去。往下行就是終點大坑墩，一到假日很多人都在這裏放風箏，漫天飛舞，景色不錯，只需約3.5小時便能走畢全程。

 


沿途可遠眺布袋澳及清水灣俱樂部。


清水灣道大坳門—大坑墩
全長︰約 4.5 公里
需時︰約 3.5小時
難度︰2 粒星
交通︰可到港鐵鑽石山站乘搭九巴路線91號直達大坳門；回程可沿清水灣道步行約20分鐘返回大坳門，然後乘搭九巴路線91號前往港鐵鑽石山站。
詳情按此


海景行山路線推介02｜登「西貢三尖」釣魚翁尖峰南坡！大坳門相思灣路—坑口半見村


　　另一條推介路線同樣由大坳門出發，不過行經相思灣路，緩登至海拔344米「西貢三尖」之一的釣魚翁尖峰南坡，山徑算是易行，沿途有上下坡段。由脊北走到上洋山，經過山畔孟公屋、禾塘崗，再往下行就到達將軍澳坑口。

 


釣魚翁為西貢三尖之一。


大坳門相思灣路—坑口半見村
全長︰約 5.5 公里
需時︰約 4小時
難度︰3 粒星
交通︰由港鐵鑽石山站乘搭九巴路線91號直達大坳門；回程沿昭信路及銀澳路步行約15分鐘前往港鐵坑口站。
詳情按此


海景行山路線推介03｜必睇香港仔水塘靚景！灣仔峽—香港仔水塘道


　　想輕鬆一點，推薦香港仔水塘這條行山路線！港島南區向來風光明媚，尤其是香港仔上水塘及下水塘一帶，風景尤其優美。由灣仔峽出發，沿引水道及山腰小徑行，經上水塘及下水塘的山徑入貝璐道，途經墳場，便到達香港仔漁光邨。路線整體來說算是易行，只是部分路徑略為崎嶇。

 


灣仔峽—香港仔水塘道
全長︰約 6.5 公里
需時︰約 4.5 小時
難度︰2 粒星
交通︰由港鐵金鐘站乘搭新巴路線 15 號直達灣仔峽；回程則由漁光邨步行到石排灣邨乘搭城巴路線7號前往港鐵上環站。
詳情按此

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk