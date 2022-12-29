電視新丁獲台慶頒獎禮4項提名 JW王灝兒「打大佬」考驗意志力

【晴報專訊】王灝兒（JW）去年跟無綫簽下經理人合約，歌手出身的她搖身一變成多功能藝人，既擔任兩輯《聲夢傳奇》導師，更憑處女古裝劇《痞子殿下》的「霍小妹」一角成功入屋，帶挈她在《萬千星輝頒獎典禮》中獲得四項提名，運氣暢旺；對此JW開心又興奮，形容過去一年的經歷就像「打大佬」，過程辛苦亦別有一番滋味。

32歲的王灝兒於2010年以歌手身份出道，代表作有《男人信甚麼》、《矛盾一生》等；去年涉足電視界的她，雖然外貌「鬼鬼地」，但在古裝劇集《痞子殿下》中卻能帶給觀眾新鮮感，拍劇經驗不多的她在《痞》劇首次做女主角，便成功入圍「最受歡迎電視拍檔」、「飛躍進步女藝員」，並分別以兩首劇集主題曲角逐「最受歡迎電視歌曲」，以一個電視圈新丁來說，有四項提名，成績相當不俗。

JW熱愛唱歌及拍劇，未來亦不排除參與更多影視工作。

JW拍攝《痞子殿下》的最大收穫，就是認識到周嘉洛、陳瀅及朱敏瀚成為好友。（資料圖片）

明白做演員艱辛

JW娓娓道來，「提名名單出爐之後，陳瀅告訴我，她連自己的名字都沒有看，就第一時間尋找我的名字，我真的很開心又感動。過去一年，我有很多新挑戰和新嘗試，就像打遊戲機，我覺得我在『打大佬』，因為我聽說過如果第一套劇就拍古裝，即是直接打大佬，所以我覺得自己level up了，在過去一年進步很多。」

然而，JW強調這個「大佬」一點都不容易應付。「以前做歌手，根本不了解一個演員有多辛苦，特別是在無綫拍劇，經常有人說很辛苦，但我總是不明白。雖然我拍MV也會拍十多個小時，但（跟拍劇）完全是兩回事。第一次拍古裝劇，我最高峰試過連續52小時沒有睡覺，加上拍古裝要穿幾層服飾，真的太熱，要有很強的意志力。」JW直言經歷這次日夜顛倒的拍攝工作後，終於感受到演員的辛酸，對他們亦多了一份尊敬。

想參與內地綜藝節目

JW跟陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚及張頴康在劇中一拍即合，火花十足，眾人戲裏戲外都成為好友，難怪JW最想奪得「最受歡迎電視拍檔」一獎。「我們的真誠和友誼會感染到其他人，就算隔住熒幕也感受到，這才最罕有。」個人獎項方面，JW則想奪得「飛躍進步女藝員」，皆因她真心認為自己過去一年確實有很大進步，「我由一個歌手到做演員，再拍古裝劇及做《聲夢》導師，又創作自己的歌，原來我不停挑戰自己，希望所有事情都做得更好，所以我都頗為自己感到驕傲。」

近年不少藝人參與內地綜藝節目，JW亦蠢蠢欲試，「有機會我當然會爭取，不管是遊戲節目、做導師、唱歌或拍劇，我都會全程投入，會珍惜每一個機會，就算要我素顏上陣或24小時攝錄都可以。我沒有甚麼包袱，跟朋友在一起也經常不化粧，反而她們會說我沒有明星的形象。」不過JW參加綜藝節目亦有死穴，當聽聞有藝人在節目中要飲尿或吃豬糧，JW即嚇到面青，「最怕要我吃恐怖的食物，例如田雞。」

新歌加入拍拖元素冧男友

JW和男友葉韋彤（Tarzan）拍拖六年，雖然早前男友一家遭入稟呈請破產，但JW和男友的感情未受動搖，反而更為堅固。關於男友的家庭問題，JW盡量低調，不欲多談，「我同男友感情好穩定，所以繼續專注我們的事業。」JW每次談起男友都一臉甜絲絲，並感激男友對她的細心照顧及支持，「雖然我們工作都很忙，但完全沒有影響我們的拍拖時間，因為我們工作和生活好平衡，一定能安排時間陪伴家人、伴侶及朋友；而且我不是黐身的女友，會給大家私人時間，所以相處十分舒服。」何時計劃人生大事？「我們不心急，因為太多事想做，根本不夠時間，此刻感情穩定，都想為事業衝刺，先完成我想做的事情，之後才計劃。」為答謝男友支持，JW特別創作新歌送給男友，「這首歌好sweet，歌詞加入我們的拍拖元素，不過男友不會粉墨登場拍MV，他會害羞。」

JW和男友拍拖六年，早已融入男方家中。（資料圖片）

JW與周柏豪及泳兒同是《聲夢傳奇》導師。（資料圖片）

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