二十大報告的第十一章

在中共二十大報告當中，筆者留意到有一章節有別於以往，這就是第十一章，題目為「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」。可能讀者覺得沒有什麼特別，畢竟近些年來，香港頻繁爆發政治性的騷亂事件，矛頭直指整個中國和中央，成為嚴重的危害國家安全事件。中央政府也隨之作出了一系列在香港特區維護國家安全的措施，包括由全國人大常委會制定而實施的《維護香港特別行政區國家安全法》，成立駐港國家安全公署，香港警務處成立國安處等措施。因此，如果從經歷過違法佔中和黑暴的香港人來看，在二十大報告中有這麼一個關於國家安全的章節，倒也沒有什麼出奇之處。

(CNS)

國家安全成章，歷次報告罕見

筆者之所以特別留意到這麼這一章節，是因為從過往歷次中共全國代表大會的報告中，幾乎從來沒有見過用專門獨立的一章來敘述國家安全問題的。現代化建軍和國防建設，從來都有獨立章節，例如二十大報告的第十二章，但獨立一章闡述國家安全，而且還排在建軍和國防建設之前，的確未曾見過。如何理解這種新的報告內容布局呢？

首先，從俄烏戰爭發展和習主席與拜登總統的會面共識，便可見一端。俄烏戰爭已經接近一年了，什麼先進武器和偵查及通信設備都用上了，唯獨一件大殺器卻不敢用，這就是核武器。儘管普京和梅德韋傑夫都好幾次威脅使用核武器了，但終究還是下不了手，按不下核按鈕。畢竟在美國北約和俄國雙方皆有核武器的恐怖平衡下，使用了核武器也不能保證敵方屈服，只會招惹同樣的核武器報復，這麼一來二去，彼此升級使用更強的核武，最終只會演變成雙方同歸於盡。這也是經典的「確保彼此共同毀滅」的核武恐怖平衡理論之內容。

11月中，習近平主席和拜登總統在G20峰會上會面，彼此都認同「核武用不得」、「核戰爭不應打」。中美雙方都有核武器，如果因為台海問題或者別的什麼緣故，彼此真的打起仗來，那麼隨著戰爭升級和勝負未決，最終升級為核戰爭的機會還是存在的，這就同樣面臨「確保彼此共同毀滅」的結果，也就是港人俗稱的「攬炒」，這對於中美兩國都是百害而無一利的，當然容易取得兩國共識。但是，從美國官方和兩黨所有文件顯示，包括《國家戰略報告》和《國防戰略報告》等，都清晰說明美國會持續與中國鬥下去，十年二十年總要分出個勝負來。峰會之前的十月底，也剛好是中共二十大閉幕之後，拜登總統明確表示，會對中國採取避免衝突的持續競爭，要競爭但同時要管控衝突風險。用最通俗的話來講，就是要文鬥，不要武鬥。

美文鬥棄武鬥，干預政治具經驗

既然是文鬥，避免戰爭武鬥，那麼除了推出各種打擊和遏制中國高科技發展的限制政策之外，更為隱晦的莫過於使用所謂的「顏色革命」手段，對中國採取政治顛覆等破壞行動。表面上看，美國近年似乎取消了不少針對中國香港的所謂民主基金支出，彷彿停止了針對中國尤其是針對香港特區的顏色革命。但是，從冷戰和冷戰後歷史來看，美國總有一股抑制不住的衝動，就是出手干預外國的內政，直到把外國內政修剪到符合自己的價值觀和戰略利益為止。大量的歷史研究揭示了美國這種「政治性衝動」。更為有趣的是，甚至美國官方軍方自己都毫不諱言這種衝動。2019年，隸屬美軍特種作戰司令部的特種作戰大學公布了一份名為《支持抵抗運動:戰略意圖及有效性(Support to Resistance: Strategic Purposes and Effectiveness)》，赤裸裸地承認和總結了美國自1941至2003年以來的四十七次干預外國政府的秘密行動經驗教訓。1941年，第二次世界大戰仍未分出勝負；2003年，反恐戰爭進行到第二次伊拉克戰爭，同時也是網路社交媒體尚未流行之前。美國軍方在這份報告中對這四十七次干預行動進行了分門別類的總結，形成完整的配套戰略戰術方案，全都不是使用武力和戰爭手段，而是使用類似「顏色革命」的手段，包括操控選舉、策劃政變等等，令人嘆為觀止。

表面上看，美國近年似乎因為終止了各種民主基金支援，從而好像降低了對中國採取顏色革命、政治顛覆等行動的意圖，但從各類重大戰略文件的表述上，又清晰把中國定義為「首要戰略競爭對手」，同時美國干預外國政治的實踐經驗又是長期積累，戰略戰術又時刻總結刷新。

簡單總結

與中國競爭的意圖存在，但要管控中美衝突上升到核大戰，不要武鬥；

干預外國政治的能力也存在，這是最佳文鬥方式。

因此，干預中國政治，實施顏色革命是合乎邏輯的推論。

所以，未來中國國家安全會面臨美國持續的挑戰。從這個角度看為什麼中共二十大報告要把國家安全獨立成章，便很容易理解了。

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