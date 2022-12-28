行使價值投資多年，它的基因早已入血，這套心法亦常應用到生活細節。價值投資其中一個近乎常識的智慧是「眾地莫企」，當大多數人都在做一些事情，不如留意有否別的事幹。

話說小弟兩年多前報名疫苗抽獎，獲得來回吉隆坡免費機票一張，多月來因疫情未有緩和而一直沒有安排領獎。近月終於收到航空公司通知可以限時換領該免費機票，需要於一個月內訂定行程。

於是我上網看看並嘗試計劃一下，免費機票本身好像還有點燃油附加費或手續費之類，這問題也不大，但重點在於還要買家人的機票，為遷就小朋友假期，旅行總要選旺季，於是疫情政策剛放寬加上聖誕旺季，即使有一張贈送機票，還需要多付數千元。飛吉隆坡，這只是機票費用，還未計及酒店，實在不化算。

聖誕旺季加上香港人不能出外旅行已三年之久，情況也不用多描述，大家看看facebook，十個有五六個身邊朋友都到其他地方旅行了，日本就尤其多。一邊在想，被這張免費機票限制了旅行目的地(吉隆坡)，心不甘情不願。還有，飛出香港已成近月潮流，值得大家一齊迫嗎？

最後，鬱悶了三年，一家人選擇先來個staycation。由於，不少香港人都走了出去，而香港還有點防疫政策，令訪港旅客大減，尤其內地客。因此，本地酒店價格不算太貴，此時此刻性價比更高。

當日於酒店check-in時觀察，發現大部分入住酒店客人都是香港人，內地人只佔極少數，這算是近十多年來的奇景。有傳很快中港兩地便會通關，若內地客再次湧港，到時候不容易再見到這個奇景了。

選擇staycation的另一個考慮因素，是家中小朋友年紀還少，要他們搭飛機數小時動也不動，有點困難。對他們來說，只要不在家過夜，便已經興奮非常。於酒店內短短三日兩夜，兩兄妹單是「跳彈床」與「浸浴缸」已經玩到顛，對他們而言，這跟飛到外地所帶來的興奮程度差不多。

價值投資並不是慳盡每一蚊，而是從細節中找到最有價值的操作。以此個案考慮，若最初怕不抵，定必運用了抽獎贈送的機票，然而所支付的價格將會更多，而收獲的價值更少，性價比大減。

被困多年的香港人總要飛出去走走，相信來日方長，再過一兩季，大家真正復常，機票價格回覆合理水平，再計劃吧。

最後祝大家聖誕快樂及新年進步，來個開心的2023年吧。