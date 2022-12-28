世界盃歡呼背後，南美政治鐘擺的咀咒

阿根廷暫不哭泣，重奪世界盃冠軍不僅令球王美斯成為傳奇，深受經濟折磨的阿根廷人也可先放下煩惱，讓狂歡聲發揮麻醉劑作用。可是，與此同時，鄰國秘鲁的政壇正在劇烈震蕩，左翼總統卡斯蒂略被指違憲遭拘捕，副總統博魯阿爾特匆匆接任，人民不收貨，街頭暴力抗議愈演愈烈，類似的劇目對阿根廷並不陌生。

(Unsplash, Angelica Reyes)

事實上，近年阿根廷街頭上亦經常出現示威群眾，抗議瀕臨崩潰的經濟。今年7月在30天內換掉兩任經濟部長。除經濟外，阿根廷也面對政治危機，副總統克里斯蒂娜涉及貪污，早前被法院判監6年，而由總統費爾南德斯主持的左翼政府，亦受到右翼反對派極大的挑戰。

阿根廷再次在左右政治間激烈搖擺，不同於已故球王馬勒當拿的鲜明左翼旗幟，美斯領導的球隊為免受對立的政治影響，首次拒絕按傳统在得勝歸來後會見總統。

在另邊廂的秘鲁，全國各地的示威浪潮仍然未有停息。被罷免的卡斯蒂略來自貧困原住民社區，上任前是位教師，也是工運領袖，競選時高喊勢要改善嚴重的貧富差距，深得原住民和工人階級支持。可惜上任只有一年半，政績不彰，醜聞纏身，遭由右翼政黨把持的國會彈劾，卡斯蒂略欲解散國會前卻給國會及時把他罷免，並控他叛亂。

其實秘鲁過去一年的社會動盪，只是過去左右之爭的延續，這有著歷史和現實的糾結。去年秘鲁大選，鬥到最後是極左的卡斯蒂略和極右的藤森慶子兩人對壘，結果前者以不足一個百分點勝出，反映了秘鲁社會嚴重對立，無法團結為經濟打拼。

過去六年來秘鲁換了六個總統，主要原因是左右派各走極端，愈益互不相容，互相批鬥，令中間陣營無法生存，而且更引發憲制危機，這情況在拉美歷史上屢見不鲜。不僅秘鲁，這亦包括阿根廷或其他南美國家。

南美各國獨立前，400年的西班牙殖民統治培養出右翼軍人勢力，而為殖民者服務的單一依賴經濟結構，也令南美經濟異常脆弱，埋下貧富不公的種子，原住民受到極度歧視。南美或許不是世上最窮的地區，但肯定是最不公不義，貧富差距最大。

不過，阿根廷有點不同，它沒有如秘鲁、厄瓜多爾等國的龐大原住民社區，人口有八成是白人，主要為歐洲移民後代。無論如何，阿根廷和秘鲁等國一樣，經歷多次軍人當政，加上古巴二戰後革命思想外溢，拉美多國包括秘鲁孕育出左翼游擊隊，與軍政府抗衡，而阿根廷更有位参與古巴革命的哲古華拉。

阿根廷雖沒有原住民運動，但軍政府延續殖民殘留的不公社會，民主化後出現為工人階級吶減的貝隆主義，絕不出奇。貝隆和貝隆夫人留下的遺產至今仍有很大的爭議，不過只要阿根廷貧富差距未有縮窄，貝隆主義者仍有一定的支持率，與右翼陣營分庭抗禮。現任總統費爾南德斯和受官司纒身的副總統克里斯蒂娜，便是貝隆的追隨者。

至於秘鲁，進入80年代，雖結束軍人專政，展開民主政治，但仍由既得利益者把持政壇，令武裝反抗繼續。藤森於90年上台，在位十年間，右派勢力如虎添翼，他鐵腕掃蕩左翼武装，回復威權管治，貧富距離加大，這又為左翼提供土壤。後來藤森貪污罪成逃回日本家鄉，不過他的女兒藤森慶子仍活躍政壇，大受右翼陣營歡迎。

秘鲁就在極端的左右鐘擺現象中消耗國力，其他南美國家亦如是。可是，南美的結構性政經問題，是否可由靠左或是靠右的政治主張所能解決？無止盡的左右鬥爭只會加劇南美地區的動蕩。難得美斯沒有因此捨棄在痛苦現實爭扎的祖國，但願南美如阿根廷球隊在球場上所展現的團結，尋求共識的底線，終結鐘擺的咀咒，這對我們亦不無啟示。