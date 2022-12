年末給老闆們指點迷津！勞工市場今時唔同往日，接受現實吧！記住甘地這句話

今個禮拜日就是2023年了!根據過往慣例,每逢年尾我都會為打工仔寫一篇指點來年迷津。勞工市場從來都是一個供求市場,有工冇人做就是employee’s market,有人冇工做employer’s market。被需要的一方,就有主導及話事權。以前老闆當然是被需要的一方,今日各行各業都人手短缺,請人極度困難,被需要的一方,當然就是打工仔!

請不到人的原因,很多老闆說是因為移民潮,無可否認移民潮的確對香港中高層管理人員及例如醫護、老師等的行業造成很大打擊。但實情是冰封三尺非一日之寒,當工種愈來愈多,當打工仔追求的不是升職加薪,是生活的質素與工作的平衡,打工仔不再被行業局限有得選擇。以前為了生活,不得不低頭工作;今日為了生活,辭職唔做頭也不回。

香港一向租金貴人工貴經營成本貴,老闆們要計數控制成本,當然希望人盡其才物盡其用人物兩樣用到盡。數是這樣計的,心卻不能這樣算的,算到盡頭失人心,注定得不償失!

以我開餐廳為例,想要賺盡,應該由早餐做到宵夜,星期一做到星期日年終無休365日開門營業才是。但我決定每個禮拜全店休息一日,每日只做午市晚市,所有同事一更過一齊返工一齊放工。有朋友問我條數點計?開少一日做少幾多生意?做埋早餐宵夜可以做多幾多生意?說我這樣做生意唔掂!

我反問,為了開朝7晚12,需要請多幾多個員工?即使我願意出錢,輪班工作請長工談何容易?輪流放假輪班工作,光是那個輪更表就夠累得人仰馬翻。輪休誰放假正日誰補假,亦容易引起員工之間的爭執矛盾。

生意想賺錢,無可厚非,但要賺的是街外錢,不能只顧自己的利益。生意要成功,絕非容易,靠的是上下一心共同努力,願意和員工分享成果。

只是願意面對接受轉變的老闆,實在太少!依然認為請人的是upper hand,搵工的是lower hand的老闆,實在太多!很多打工仔把對公司制度僵化和不合理的不滿,矛頭直指向人事部,其實人事部都只是聽指示做事。除非老闆思維態度改變,否則公司文化制度永遠改變不了!

我曾經對一個對公司狀況和員工極度不滿的老闆,講過以下這一句改自聖雄甘地的說話,公開在這裏醒大家:『You have to be the change you want to see in this company!』

祝願各位2023年人強馬壯,飛黃騰達!