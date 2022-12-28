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28/12/2022

年末給老闆們指點迷津！勞工市場今時唔同往日，接受現實吧！記住甘地這句話

#移民潮 #職場小貼士 #搵工 #老闆心態 #職場 #請人難 #難請人 #辭職 #請人 #甘地 #賺到盡 #控制成本 #金句 #打工仔心態
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　　今個禮拜日就是2023年了！根據過往慣例，每逢年尾我都會為打工仔寫一篇指點來年迷津。勞工市場從來都是一個供求市場，有工冇人做就是employee’s market，有人冇工做employer’s market。被需要的一方，就有主導及話事權。以前老闆當然是被需要的一方，今日各行各業都人手短缺，請人極度困難，被需要的一方，當然就是打工仔！

 

　　請不到人的原因，很多老闆說是因為移民潮，無可否認移民潮的確對香港中高層管理人員及例如醫護、老師等的行業造成很大打擊。但實情是冰封三尺非一日之寒，當工種愈來愈多，當打工仔追求的不是升職加薪，是生活的質素與工作的平衡，打工仔不再被行業局限有得選擇。以前為了生活，不得不低頭工作；今日為了生活，辭職唔做頭也不回。

 

　　香港一向租金貴人工貴經營成本貴，老闆們要計數控制成本，當然希望人盡其才物盡其用人物兩樣用到盡。數是這樣計的，心卻不能這樣算的，算到盡頭失人心，注定得不償失！

 

　　以我開餐廳為例，想要賺盡，應該由早餐做到宵夜，星期一做到星期日年終無休365日開門營業才是。但我決定每個禮拜全店休息一日，每日只做午市晚市，所有同事一更過一齊返工一齊放工。有朋友問我條數點計？開少一日做少幾多生意？做埋早餐宵夜可以做多幾多生意？說我這樣做生意唔掂！

 

　　我反問，為了開朝7晚12，需要請多幾多個員工？即使我願意出錢，輪班工作請長工談何容易？輪流放假輪班工作，光是那個輪更表就夠累得人仰馬翻。輪休誰放假正日誰補假，亦容易引起員工之間的爭執矛盾。

 

　　生意想賺錢，無可厚非，但要賺的是街外錢，不能只顧自己的利益。生意要成功，絕非容易，靠的是上下一心共同努力，願意和員工分享成果。

 

　　只是願意面對接受轉變的老闆，實在太少！依然認為請人的是upper hand，搵工的是lower hand的老闆，實在太多！很多打工仔把對公司制度僵化和不合理的不滿，矛頭直指向人事部，其實人事部都只是聽指示做事。除非老闆思維態度改變，否則公司文化制度永遠改變不了！

 

　　我曾經對一個對公司狀況和員工極度不滿的老闆，講過以下這一句改自聖雄甘地的說話，公開在這裏醒大家：『You have to be the change you want to see in this company!』

 

　　祝願各位2023年人強馬壯，飛黃騰達！

 

 

 

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