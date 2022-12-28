日本MUJI 2022人氣商品排行榜！頭10位大部分都係這類用品？一次過睇晒23個類別第1名！9成香港都買到！

很多香港人都愛到MUJI無印良品買東西，大家最愛的心水貨品又是甚麼呢？到年尾，日本無印良品MUJI推出了2022人氣商品排行榜，當中竟然大部分都是收納用品，看來日本人真的好喜歡乾淨收納。日本無印良品MUJI今次統計了2022年1月至10日的銷量，整合出2022人氣商品排行榜，今次編輯就為大家介紹一下人氣總榜及23個不同類別的人氣榜排名吧！

MUJI人氣商品排行榜│第10位. PP文件格蓋（活輪適用）

第10位是活輪適用的PP文件格蓋，這是一個文件格的蓋，蓋的上方可以放到不少東西，下方更可以加上活輪，靈活性相當高。

香港MUJI：https://www.muji.com.hk/zh/product/4550344902837

價錢：$32

MUJI人氣商品排行榜│第9位. 鋁質衣架3個裝

第9位是3個裝鋁質衣架，約42cm闊，細心的衣架形狀設計，令晾乾後的衣物肩膊位置不易突起。

香港MUJI：https://www.muji.com.hk/zh/product/4550182577310

價錢：$22

MUJI人氣商品排行榜│第8位. PP半形文件格 - 闊形

第8位是闊形的PP半形文件格（尺寸為W15 X D32 X H12CM），PP半形文件格除了可以放文件外，更可以放在廚房收納餐具，因為文件格是矮身的，所以存取方便。

香港MUJI：https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550344902790

價錢：$25.6

MUJI人氣商品排行榜│第7位. PP文件格

第7位繼續是收納用品，今次是PP文件格（W10 X D32 X H24CM）。高身的PP文件格可以存放浴室用品或大型的文件。

香港MUJI：https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550344902776

價錢：$36

MUJI人氣商品排行榜│第6位. PE儲物盒用蓋

第6位是柔軟的PE儲物盒用蓋。

香港MUJI：https://onlineshop.muji.com.hk/products/4547315197811

價錢：$24

MUJI人氣商品排行榜│第5位. PE儲物盒（大）

容量大的PE儲物盒是今次的第5位，可以收納到不少東西，另外可以配合另售的蓋子可堆疊使用。不過要留意的是，建議堆疊層數為2層。

香港MUJI：https://onlineshop.muji.com.hk/products/4547315197859

價錢：$72

MUJI人氣商品排行榜│第4位.PE儲物盒（中）

容量為中的PE儲物盒是今次的第4位，不過這個暫時香港官網沒有發售。PE儲物盒可以配合另售的蓋子可堆疊使用，收納一流。

MUJI人氣商品排行榜│第3位. 牛油雞肉咖喱

唯一打入十強的食品是牛油雞肉咖喱，今次排行榜中排第3位。日本大熱商品一定要試一試！味道濃郁的牛油雞肉咖喱加入了於印度咖喱的酥油，由配番茄、香料及腰果製成。

香港MUJI：https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550344259030

價錢：$24

MUJI人氣商品排行榜│第2位. 棉質面巾

日本無印良品MUJI 2022人氣商品排行榜第2位是棉質面巾（34 X 85CM），銷量如此高，一定十分好用。另外，棉質面巾有不同顏色選擇，例如：米白、淺灰、海軍藍等。

香港MUJI：https://onlineshop.muji.com.hk/products/4547315010363

價錢：$28

MUJI人氣商品排行榜│第1位. PP文件格 - 闊形

第1位是闊形的PP文件格，白色文件格內能放進兩本寬50mm的文件夾，收納必備。看來日本人真的好喜歡在一MUJI購買收納用品。

香港MUJI：https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550182264326

價錢：$44

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