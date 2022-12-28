全球IQ最高地區排名！台灣人第1名地位不保！香港入到十大？30題測試自己係咪高過香港人平均智商

你一定有在網上玩過IQ測試吧！你又知不知道自己的智商是多少呢？最近，芬蘭智力測試機構公布全球智商排名，在最新排名中，本來排第一位的台灣被一個地方的人超越了，而香港今次仍然在十甲之內。如果你想知更多，或者想測測自己的智商，就可以繼續看下去！

（圖片來源：TVB）

最近，芬蘭智力測試機構Wiqtcom公布最新的全球智商排名，不過，因為他們的排名是基於網站的智商測試結果，因為不是該地方的所有人都參加智商測試，所以只能當作一個參考。IQ測試中，會測試認知能力、抽象推理能力、空間推理能力及解決問題的能力等。

全球IQ最高地區排名+平均智商

1. 日本 112.42

2. 台灣 111.10

3. 韓國 111.00

4. 匈牙利 110.92

5. 意大利 110.54

6. 香港 110.43

7. 伊朗 110.43

8. 塞爾維亞 109.61

9. 芬蘭 109.15

10. 越南 108.31

Wiqtcom公布最新的全球智商排名

在早前的排名中，台灣曾是「全球最聰明」，但在今次已經被日本以112.42分超越，第3名是韓國（111.00）。不過，日本媒體指台灣曾是「全球最聰明」是因為當時接受測試的台灣人數不多，結果未必能反映平均狀況。

（圖片來源：UNSPLASH）

（圖片來源：UNSPLASH）

香港在今次排名中為第6名，香港人的平均智商為 110.43。你都可以在在該網上做一下免費版的網上IQ測試，一共有30題測試，看看你是否比香港人的平均智商高！

Wiqtcom網上IQ測試