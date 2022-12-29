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29/12/2022

日本限港航班飛4機場 港府促撤回 6萬人受影響 多間航空公司派「吉機」載返港

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　　【晴報專訊】日本明（30日）起限制內地及港澳航班只可使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場升降。港府昨指已去信要求撤回決定，並獲確認仍可遁各機場載客返港。多間航空公司紛取消往北海道、沖繩等航班，但安排「吉機」接載滯留港人返港；樂桃航空連明年1至2月往大阪關西機場航班亦取消。當局指本月30日至明年1月底，受影響離港航班近250班、約6萬人，當中約4,000人為團客，涉逾150團。

 

　　運輸及物流局局長林世雄指，與日本當局溝通後確認，新規定明起實施後，本港航班仍可由日本各個機場載客返港，不限於上述4機場。林說，對日本在旅遊旺季倉卒作決定非常失望，已去信日本當局，以及向日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求撤回決定。特首李家超亦對此表失望，東京經貿辦將為有需要港人提供協助。

 

旅行團取消 旅社安排退款或轉團

 

　　縱橫遊執行董事袁振寧指，為免團友滯留日本，前日已取消昨今出發的札幌團，安排轉團或退款，其他團要視乎情況決定，惟不建議轉機，因要取得國際航線在日本國內安排轉機非常困難。他又指，1月札幌團已9成滿，加上九洲、沖繩團，共涉2,000人。

 

有顧客到東瀛遊旅行社，查詢日本團退款事宜。

 

　　東瀛遊則指，日航與東瀛遊合作的直航北海道專機今將如期出發，1月2日回港；但香港快運昨及今出發的北海道團則要取消，涉120人，團友可轉團、保留團費或全退款。另香港航空會安排「吉機」接載本月26日已出發去北海道的64名港人於元旦如期返港；27和28日出發的115人則會坐內陸機經東京，下周一或二抵港；另23至27日乘香港快運出發之北海道團，於昨、明及周六日由北海道直航返港。執行董事禤國全稱，農曆新年北海道札幌、四國高松，九州和沖繩原本都有團出發，共涉逾3,000人，正積極聯絡航空公司尋求解決方案。

 

旅議會：4機場春節加航班或取消

 

　　旅議會主席徐王美倫指，日本突推出限制措施，令旅客、旅行社及航空公司措手不及，料本周逾千人受影響。她又透露，4個指定機場的農曆新年加航班或亦取消，情況令人擔心。

 

　　另多間航空公司紛取消本港班機。香港航空取消明起每日一班往北海道和沖繩航班，惟會安排共9班「吉機」往北海道及沖繩接港人；樂桃航空則宣布，取消明年1月20日至2月1日來往香港及大阪關西航班。消息指國泰航空亦取消明起至1月8日往福岡及新千歲機場航班，惟國泰回覆本報查詢時指仍一直與日本相關當局積極溝通，至今對話仍持續，今中午前向顧客及社會提供進一步資訊。

 

 

 

轉載自: 晴報

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