不論富貧，理財也是生活一部分

一個人縱使有很多財富或很高收入， 但若他沒有一個良好的理財態度及行為，加上正確的金錢價值觀，同樣會受到財務困擾。一些擁有很多財富的人不停追求金錢，錯失其他重要的東西例如家庭、感情、親情和健康等等。

生活中的例子，一個受過良好教育，從高等學府畢業，有一份非常良好前途的工作，但卻因為貪圖快錢，虧空公款，大好前途盡失。擁有一百億市值公司的老闆為了賺快錢，透過炒賣投機，做假賬，操控股價等等，最後導致破產，晚年生活潦倒。

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富有或貧窮也要學理財

一些低收入的家庭，父母可能本身學歷不高，收入不多，所以會經常不經意地向子女講了一些負面的說話，例如怎樣工作也不能成功，賺錢很少怎能儲蓄？怎樣努力工作老闆也不懂欣賞。

當然說這些話有部分是講出真相，或者為了發洩情緒，但倘若父母經常在子女面前這樣說，會給他們造成 一些負面的想法：「那麼我們將來也很難成功了」。父母要留意我們是子女的一面鏡子，要做好榜樣。

所有父母也希望子女將來的生活水平得以提高，比自己更好，那麼不論高或低收入家庭的子女同樣需要學理財。孩子愈早明白財富是要累積，養成持續良好儲蓄習慣，在消費上懂得節制及有正確的投資態度的人，愈早開始儲蓄和投資，以工作年期計（約40年），利用複息效應的回報相非常可觀，令退休生活更有保障。

理財是生活一部分

故此理財並不單單是為了賺錢（特別是快錢），而是一個生活的態度及一部分，培養等待（為未來作打算，有耐性）是理財（及人生）的一個重要的元素。

研究指出有理財能力的人不管富有或貧窮的也有理財（包括理債）的需要，因為有較高的理財能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。

總結：

建立良好的理財態度及正確的金錢價值觀不是一天能夠做到的，從小培養，養成習慣，打好基礎比大時才學好得多，在人生旅途上便會較少受到財政的壓力，金錢的困擾，更能掌控自己的人生。這就是學理財的好處，所以不論貧、 富家庭的孩子，學習理財是必須的。