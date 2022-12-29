【比比星期四】一月效應或失靈？中概股棄來港上市 港交所吸引力漸減？比比分析內房股

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

傳統上，1月是基金經理重新開倉的時間，在一定程度上反映資金流向，故市場過往會參考每年1月股市情況，預測股市全年走勢。惟今年1月明明升逾1%，年初累計至今卻累瀉逾15%，1月效應已失參考價值？比比又如何預測下月走勢，對明年全年預測有何啟示？另外，有傳因早前中美審計取得進展，在美上市中概股有望免除被除牌風險，拼多多及滿幫集團等部分在美國上市的中國互聯網巨擘正討論取消或暫緩在香港掛牌的行動，拖累港交所(00388)早段曾跌近2%。港交所吸引新股的能力日漸減退？對明年成交量會否造成壓力？另外內房板塊亦消息多多，除了龍湖集團(00960)兩股東收新股代中期息外，還有華潤置地(01109)以約124億元人民幣收購華夏幸福旗下公司股權及債權，反映內房企資金輪動運動漸趨正常化？





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