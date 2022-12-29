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29/12/2022

日本限飛 | 日本最新入境安排！直飛福岡/札幌/沖繩機場需符合一個條件！國泰12.30起停飛名古屋、福岡；香港快運赴日航班1.13前正常運作

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Text: Louise Yuen

　　日本早前宣布收緊對香港旅客的入境防疫要求，由 12 月 30 日起來自香港的航班只能使用成田、羽田、大阪關西和名古屋中部 4 個機場。不過日本當局更新要求，准許機上旅客只要並沒有在出發前 7 日曾於中國內地逗留，便可如常在札幌、福岡、沖繩降落。國泰航空今日（29日）公布將繼續營運北海道札幌航班，不過 12 月 30 日或之後，所有名古屋及福岡航班將取消。而香港快運的赴日航班將於 1 月 13 日前正常運作，其後削減 41 班赴日航班，由日本回港的航班則不受影響。

 

前往福岡及札幌需申報！7日內不曾在中國內地逗留

 

　　根據日本當局的最新資訊，國泰航空今日（29 日）確認可繼續運作前往日本所有航點的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋、福岡和札幌。但因應日本入境要求，由 12 月 30 日起，前往福岡及札幌的旅客必須在出發前申報，確認於出發前 7 日內不曾在中國內地逗留。旅客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

 

 

下一頁︰國泰航空 1 月航班最新安排

 

 

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