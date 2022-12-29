2023年資本市場新一章

明年資本市場將迎來全新景象，全國通關在即，內地香港全面打通,，人流物流資金流融會貫通。國家衛健委更已經將新冠肺炎更名為新型冠狀病毒感染，而明年1月8日起實施「乙類乙管」，同步優化中外人員往來管理，有序恢復內地公民出境旅遊，一切均應來全新的通關時代。

在這背景下，投資市場亦會出現顯著變化，回顧今年市場的主導因素，投資市場的主要的思路邏輯以俄烏衝突，聯儲局加息和疫情防控為核心考量。在這三核心要素下，過往一年牽引出來一系列的投資佈局，而主導傳導路徑涉及供應，成本，匯率計價，跨國政治制裁事件等等。且整體以宏觀動能為主，產業較為被動，投資者更為被動。

揮別今年，佈局來年，從趨勢上，估計明年內地資本市場有機會趨向緩慢回升。縱觀明年內地及國際經濟發展的逆向差距收窄，有不少觀點認為美國經濟存在衰退壓力，與此同時，內地經濟則陸續見底回升。在這國際大環境下，美元的環球強勢或較難延續，故此，商品價格整體上應該會上揚。在內地全面復常的背景下，內需板塊預期最為投資者之首選。不過，投資者在佈局上，特別是針對投資商品的邏輯，需要配合宏觀形勢進行轉移，當中主要考慮為經濟基本因素，不同產業自身的基本面將逐步主導價格。故此，經濟復甦的節奏為重要考慮因素，過程中考慮現實經濟的發展矛盾，市場或呈現震盪，有可能是先低後高。

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假設在明年美元轉弱，導致資金流出美元資產。伴隨著內地經濟復甦，A股有機會迎來估值上的反彈。此外，國家經濟刺激政策仍有空間，拉動投資者對經濟的正面預期，債市利率或有機會因應下跌。若然美元走弱，內地工業需求攀升，貴金屬的不利因素將陸續被消化，繼而開始反彈。此外，受弱美元和需求復甦的拉動，有色金屬回報有機會回升。若擴大內需同步而至，地產市場表現亦能回穩的話，煤炭石油（黑色板塊）有機會獲得最終的支撐。不過，改善時間在實際上或較長，更會呈現高低上落震蕩。就其他產業如化工產業發展，估計將逐步擺脫原油價格的制約，將有所表現。

2023年是一個新的開始，也是一個新的年代，投資者的思維需要進行根本性的調整，迎接內地經濟與本地經濟的大融合，進入資本市場的新一章。