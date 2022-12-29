日本滑雪｜唔飛北海道都可以滑雪！東京近郊4大滑雪場推介︰新幹線74分鐘直達 / 望富士山靚景 / 鄰近Outlet方便掃貨

日本突然推出新政策，禁止香港航班直飛札幌，令到不少買了機票準備今個雪季去北海道滑雪的朋友大失預算！當然，大家可以選擇在東京、大阪、名古屋轉機飛上北海道，但要轉機再轉車，分分鐘即日都未必駁到巴士去滑雪場！香港人的假期非常寶貴，要浪費兩、三天在交通上，可能會想放棄，不如考慮下在東京近郊滑？（戴定頭盔先，日本政策不停改，最新消息話「若航空公司確認機上旅客過去7日並無在中國內地逗留，可載客飛抵札幌」。）

東京近郊滑雪場推介01｜GALA湯沢Snow Resort：新幹線車站出口直達滑雪場

要數東京近郊最受歡迎的滑雪場，絕非GALA莫屬！由東京站坐新幹線前往最快只需74分鐘，新幹線更設有「GALA湯沢」站，一出閘便是滑雪場，又快又方便。

景色優美的GALA湯沢是關東最受遊客歡迎的滑雪場。（圖片來源：FB@galayuzawa）

新幹線設有「GALA湯沢」站，一出閘便是滑雪場，又快又方便。（圖片來源：GALA湯沢Snow Resort官網）

滑雪場共有16條雪道，當中有不少都適合初學者，而最長滑行距離達2,500米，可以滑得很爽快！場內可以租用各種滑雪用品，全部都非常新淨，而且更可以加錢租用較高級的款式。另外，如果是「陪太子滑雪」，可以到附設的浴場或附近的「越後湯沢」溫泉街浸溫泉。

場內更設有溫泉及暖水泳池。（圖片來源：GALA湯沢Snow Resort官網）

今年更推出激抵的優惠，最平8,700円便可以買到來回東京站新幹線的車票加GALA湯沢Snow Resort的 Gondola＋lift 一日券！

就算不懂滑雪，用8,700円買個套票去賞雪也不錯！（圖片來源：FB@galayuzawa）

GALA湯沢Snow Resort

網址：https://gala.co.jp/winter/tc/

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