港鐵大抽獎 | 贏388張全年免費車票！即時知抽獎結果！同埸加映：入手兔年賀年車票大年初一任搭港鐵（附登記抽獎詳情）

上下班或者常常會使用港鐵服務的朋友，一定要注意！最近，港鐵推出新春大抽獎，一共送出388張港鐵全年車票，換句話來說就是如果抽中就可以一整年都免費搭港鐵。一齊看看怎樣登記抽獎吧！

抽388張港鐵全年免費車票 即時知道結果

港鐵公司最近公布推出「新春賞・全年免費搭」的特別限時抽奬活動，一共送出388張港鐵全年免費車票。大家只要在MTR Mobile成為登記用戶，並於2023年1月3日至1月31日，每日早上9時至下午6時期間登入MTR Mobile，去「新春賞．全年免費搭」活動頁面參加抽獎。參加了抽獎後，就有機會贏取1張港鐵全年免費車票。

要留意的是，今次抽獎是即時知道結果的，而每名MTR Mobile登記用戶於每次抽奬日內可抽獎一次，不過整個抽獎期內只限得獎一次。有任何爭議，概以港鐵公司的紀錄為準。港鐵公司將於2023年2月25日或之前透過得奬者的MTR Mobile 賬戶的「信箱」，通知領取獎品安排。

登記日期：2023年1月3日至1月31日止

時間：每日上午9時至下午6時

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/cny-luckydraw-2023.html

港鐵兔年賀年車票 可於大年初一無限次乘搭港鐵

港鐵將於2023年1月1日限量發售一套2款的「港鐵賀年車票」，設計分別是退休港鐵建築師區傑棠的書法字及本地藝術家彭康兒的插畫。

港鐵車站常見的書法站名都是區傑棠先生題字的，而今次車票上以行草書法寫出「兔」字，極具新年氣氛。而另一款則由由彭康兒小姐以「兔」字為基礎，設計出「兔」字形態的福兔，相當有意思。車票可於癸卯兔年大年初一（2023年1月22日）無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。

一套2款的「港鐵賀年車票」，包括2張車票、1個票套及8個利是封，而售價為港幣100元。而MTR Mobile登記用戶於推廣期內登入後在網上商店購買，會有獨家網上優惠價$90。數量有限，售完即止。

日期：2023年1月1至22日

時間：2023年1月1日午夜12時起發售

地點：各港鐵、輕鐵客務中心3（非付費區）、金鐘站旅客服務、MTR Mobile及港鐵網上商店公開發售

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/cny-rabbit-commemorative-ticket-2023.html