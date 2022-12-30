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30/12/2022

封關又鬧，開關又鬧

#通關 #口服藥 #疫苗 #團聚 #封關
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　　港府正全力推進通關工作，希望趕及明年1月8日起，與內地逐步、有序通關。

 

　　怎知有位藥劑師代表，從來都扮中肯，一句怕內地人湧落嚟打曬D針、買曬D藥……輕描淡寫把通關一件好事，又醜化成壞事。

 

　　之前內地封控，大家批評措施過嚴，現在逐步解封，又說疫情嚴峻，不應太急。這些聲音，內地有，香港也有。

 

　　全面封關，接近3年，香港防疫，也是3年，人人疲憊不堪。有意見，希望通關，應予體諒。

 

　　但電台節目phone in 節目不斷問香港準備好沒有。現在距離大陸全面開關還有10天，香港自己可以按步就班，有序開放，怎麼都是猜疑、不信任？

 

　　他們引用內地人來港過往單日有14萬人，一下子放開，屆時如果確診人數每天以萬計，兩地的醫療體系又是否承受得了？

 

　　說出來，義正辭嚴，卻蒼白無力。不是說逐步、有序嗎？怎會一日讓14萬人來港？

 

　　現在確實少了一些反對派頭頭出來，以代表港人身份講話，讓人以為社會平靜了許多。

 

　　另一方面，西環亦全力鼓動支持者打電話入電台phone in節目，去搶佔發言權，又讓人以為輿論轉向，天下太平。

 

　　不過，細心看看報章、聽聽電台電視記者提問，又或者那些意見領袖對事件作的回應，就不難發現，反對力量根深蒂固。

 

　　幸好，本屆官員比較主動，上次當有人舉起白紙搞抗議，保安局局長鄧炳強已經第一時間走出來，直指有顏色革命苖頭。

 

　　這次，醫務衞生局局長盧寵茂亦立即出來撲火，強調醫療資源可應付本地需求，並會優先為合資格港人提供服務和藥物。

 

　　至於非香港居民或旅客，將不能使用指定診所及遙距診症服務，亦不會為短暫來港人士接種政府疫苗。盧寵茂直指非港人確診者亦要繳付治療費用，而且明碼實價，使用公立醫院急症室需每次繳付1,230元診症費用；若治療過程獲處方新冠口服藥，亦需支付每個療程6,000元。

 

　　對於有藥廠安排內地人來港接種復必泰二價疫苗，安排跟政府採購是兩個獨立系統，不會影響港府的供應。

 

　　當然，香港內地恢復通關不可出亂子，人數有上限，做好準備，不超負荷。但封關又鬧，開關又鬧，不合情理；要知道有些家庭，3年未能團聚啊。

 

 

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