全機乘客7天無赴內地 准飛札幌福岡沖繩 日本調整限航令 港仍削逾百航班

【晴報專訊】日本原定今起限制中港澳航班使用4個指定機場，打亂港人行程，港府去函要求撤回。1日後，日本外務省昨晨宣布，如航空公司可確保旅客過去7天未曾到內地，仍可使用新千歲、福岡及那霸機場。惟因無法增加航班數量，多間航空公司已宣布下月將最少削過百航班。有旅行社指，北海道團料可恢復，已「轉團」旅客又再「轉回」遊雪國，坦言望安排不再生變。



另多個國家續要求中國旅客入境須有48小時檢測陰性，其中美國更指明，包括港澳地區入境人士。



日本周二突公布，港澳內地旅客只限使用東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4指定機場升降。正值港人遊日以至北海道滑雪旺季，打亂不少旅行團或自由行行程。港府估計，有6萬港人受影響，故日前去函要求撤回及確保身處當地港人有機返港。日本外務省昨晨修訂安排，若航空公司可確認乘客過去7天未曾到內地，港澳直航航班便可使用札幌新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。



但日方仍限制增加航班數量，多間航空公司相繼宣布，削減下月航班。國泰航空解釋，由於營運航班不得多於本月23至29日期間數量，即每周只能提供共65班機前往各機場，意味下月要減2成本港赴日航班，札幌可恢復，但由每周7班變5班，名古屋及福岡續取消；香港快運則表示，每周只能安排60班機，下月要削41班機。綜合推算，下月最少削過百班前往日本航班。



香港航空則稱，即日起往沖繩恢復每日一班，今明兩日如常往札幌，但元旦起有限度服務，其餘往東京及大阪航班則無受影響；全日空下月17至31日，部分往成田機場航班全部取消，另網站仍未能查閱1月13日後往日本的航班；樂桃航班前日稱取消下月20日至2月1日往大阪航班，網站昨仍未能查閱。日航則可如常訂購前往4個指定機場的航班，其餘航點或要轉機。

參加北海道團的港人，有機會可「失而復得」如常出發。



旅社轟通知期太短 港府續要求撤限



縱橫遊執行董事袁振寧表示，已掌握哪些旅行團可照出團，將陸續通知約千名旅客，視乎他們意願如常出發、更改行程或退款，早前部分人決定轉往大阪或仙台，但亦有希望重回北海道，福岡航班則只有國泰提供，未來一季前往九州機位較難求。他質疑，日本今次通知期太短，而1月是旅遊旺季，航空公司、酒店及旅客都感困擾，「日本人以前做嘢唔係咁，希望係最後一次」。東瀛遊執行董事禤國全則指，正聯絡已報名在元旦至下月10日前往沖繩及北海道的200至300名旅客，再參加行程。



特區政府回應指，知悉日方安排，但認為限制針對香港出發的航班並不合理，會繼續要求撤回所有限制。



中國包括港澳旅客 入境美國須檢測



另日本要求中國入境客抵入境時要接受核酸檢測，美國亦宣布跟隨，更指明來自中港澳的2歲以上旅客，由明年1月5日起要出示48小時陰性證明，適用於直航或轉飛航班。印度則由明起要求來自中國以至亞洲多國旅客，出示72小時內陰性報告。



英國昨一度稱，無意改變中國旅客入境安排，但防衛大臣華禮仕之後稱正檢視；歐盟委員會則在當地周四早上開會，協調應對中國放寬防疫限制的措施。另國家移民管理局網站顯示，朝鮮已暫禁中國公民入境。