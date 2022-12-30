馮允謙︰宣布明年三月紅館開騷 唔好飛呀，我會嬲㗎

【晴報專訊】馮允謙（Jay）前晚為全新專輯《LOVE & LOSS》舉行發布會，吸引大批歌迷到場，長輩親友都有前來支持。當晚Jay興奮公布明年三月首登紅館開個唱，並一再呼籲兄弟好友們要捧場，笑言人唔到便斷絕關係，就連身在加拿大的女友都不能倖免，相當搞笑。

Jay獻唱多首hit歌，歌迷聽得如癡如醉。

C AllStar的陳健安（左）和梁釗峰化身粉絲索取簽名及合照。



馮允謙前晚在新碟發布會上獻唱多首歌曲，Jay在加國的家人以及C AllStar成員梁釗峰、陳健安都到來捧場。Jay開心宣布將於明年三月在紅館舉行演唱會，現場歌迷興奮大叫並報以熱烈掌聲，他笑說︰「等咗好耐，好緊張，好開心，希望到時製作一個very very good show畀你哋！三月紅館見，記住唔好飛呀，我會嬲㗎！」

孖生弟弟Tim（左）和媽媽也到來支持Jay推出新碟。



今年七月在九展舉行演唱會的Jay，相隔大半年便有機會踏上紅館舞台，他受訪時相當激動地表示︰「做咗歌手11年，等咗11年，能夠去到紅館開show係自己多年嘅心願，能夠踏上呢一步真係好感恩，自己都無諗過咁快可以上紅館，感謝公司對我嘅信心同安排。」問及移居加拿大的家人屆時會否返港捧場？Jay笑住投訴︰「我上次開騷，細佬堅持去旅行，今次哥哥又話到時可能要去紐約公幹，如果今次佢哋（家人）唔嚟捧場，我就同佢哋斷絕關係，兄弟都無得做。（女友會唔會飛返嚟睇騷？）佢當然要啦，如果唔嚟，我就唔要女友啦，哈哈，不過佢應承咗會飛返嚟支持我嘅。」



加國女友若缺席便分手



此外，談及近日香港防疫措施大幅放寬，Jay說入座率不再受限制，反而令他增添壓力，因為擔心門票銷情。他又表示現正跟公司商討個唱細節，但開三面台還是四面台仍未有定案，自己會做好本份好好練歌。問到屆時會否騷肌？他尷尬表示︰「考慮下，但啲人入場想聽我唱歌多啲，未必想睇我除衫，跳舞方面都可以考慮下，最重要配合當時氣氛。」他一再強調三月紅館騷對他十分重要，所以希望親友粉絲都來見證。