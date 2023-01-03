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03/01/2023

明年踏入18歲 炎明熹恨開紅館演唱會作成人禮

#炎明熹
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　　【晴報專訊】現年17歲的炎明熹（Gigi）目前事業學業兩兼顧，雖然較同齡朋友更早踏入社會工作，但Gigi自言心境仍然幼稚無聊，只要跟朋友逛傢俬店，已經能開心一整天。明年踏入18歲，Gigi心目中理想的「成人禮」，正是希望能踏上紅館開演唱會，跟歌迷一齊開心慶祝。

 

Gigi日前在《Yahoo搜尋人氣大獎2022》獲得人氣票后及樂壇新勢力獎。


　　最近炎明熹為連鎖快餐店主唱的廣告歌《好想約你》在電視洗腦式播放，令三歲到80歲的觀眾都懂得跟住唱，亦令性格傻更更的Gigi更加親民「入屋」，大家都非常喜歡她。「這首歌有童話的感覺，人情味較濃，跟我以往唱的歌曲都不同。監製認為我唱的感覺還未夠，需要添加更多棉花糖的感覺。我喜歡思考，所以拍攝MV時都會想起很多不同的情節，幻想小時候跟家人和朋友一起玩旋轉木馬的情景，真的非常開心難忘。」

逛傢俬店最開心

　　即將踏入18歲大個女，Gigi自言心態仍是非常幼稚。「我跟同學除了去主題樂園玩，還喜歡逛傢俬店，因為傢俬店裏有不同的場景布置，我們常幻想將來一起合租一間屋。同學很無聊，有次她見到店裏有隻木偶的手，她竟然一邊拖着木偶手自拍，一邊說『我有男朋友了』，我們這樣玩足一整天。」Gigi講得興奮，更笑笑口反問記者會否將標題改成「Gigi有男朋友」，認真可愛。

 

Gigi與姑丈感情要好，在公在私互相扶持。（IG圖片）


　　Gigi自問算是乖巧的小朋友，問到過往試過最曳的事？她說︰「小學時，朋友家中有幾隻貓咪，因為我從未見過、摸過真實的貓咪，所以被慫恿到訪同學的家，但我沒有告知家人。事後姑丈很生氣，罵我為何沒跟他說一聲，教訓了我一頓，我知錯了，也肯受教。」早前Gigi不幸染疫，她笑稱能享受獨處的時光，而她平日常依賴家人，但獨自隔離時就要好好做家務和煮食，照顧好自己。

 

Gigi深得葉蒨文及林子祥等前輩疼錫。（IG圖片）


承載別人的願望

 

與After Class三位隊友相處時，Gigi（右）表現傻氣可愛一面。（IG圖片）


　　明年將是Gigi重要的一年，除了要應付DSE，也是踏入18歲成人禮。她對於「成為大人」自有一番見解，「大家都會以18歲作為階段的評估，有同學說到了18歲，希望去成人區域買成人書籍，他們有想法，的確很美好，不像我一點想法都沒有。我認為，現階段別人的願望就是我的願望，因為自己的願望不多，別人給我的願望，如果自覺將來有能力做到的話，我會轉化為自己的願望。」

　　愛錫Gigi的親友、粉絲，自然希望見證Gigi事業的里程碑，所以Gigi說︰「我想在紅館舉行演唱會，不過聽說紅館申請辦演唱會需要一年時間，我不知道公司有沒有為我（入紙）預約，如果有，或許真的18歲就可以開演唱會！如果沒有，就等到19歲、20歲或30歲吧！」

 

轉載自: 晴報

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