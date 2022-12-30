豪門歸位 冬窗搶人 兩場惡鬥 槍手失分

英超聯賽重開，前列球隊保持強勢，半季過後悉數歸位，竟然未見世界盃後遺症。不少球員餓波一個月，表現更為進取。為爭歐聯席位，冬窗補強似乎會比賽場更激烈。

上星期提過，世界盃後復賽，有較多球員為國出征的強隊有失分危機。但上週賽事，強隊應贏盡贏，而且贏得清脆，證明即使世界盃在季中舉行，對球隊影響都不大。

世界盃期間傳出球王比利病危，最終昨晚不幸去世。他是唯一三奪世界盃足球員，職業生涯1363場比賽中攻入1283球，成就前無古人，後也未必有來者能超越了。

聯賽差不多進入下半季，有三個看點值得留意。

第一、強隊歸位。經歷季初出閘脫腳，或者傷兵困擾，一度跌出歐聯爭奪戰的利物浦和車路士已經歸位，兩者雖然暫時排在第六和第八，但都比排第四的熱刺踢少一場，只落後5分和6分，而且仍有一場比賽在手，排位隨時逆轉。

第二、球員留力。球員上半季為世界盃留力，尤其部分必然正選，在上半季明顯踢得份外錫身，例如30歲雲迪克，從沒在世界盃決賽周上陣，擔心受傷，故在季初比賽中顯然未盡全力。

有球員上半季留力，但也有邊緣球員博盡爭入國家隊，例如華舒福上半季踢得不錯，世界盃期間也攻入3球，狀態延續到世界盃後，又表明自己希望今季攻入22-23球，有望成為下半季曼聯爭歐聯資格關鍵。

上輪比賽所見，不少球員已收拾心情為球會榮譽而戰。

有份踢但提早出局的球員固然谷住一肚氣，例如雲迪克、哈利卡尼和華舒福都有波入，務求為球會爭冠，彌補在世界盃出局的遺憾。

無份踢又餓波已久，要在賽場證明自己，夏蘭特用兩個入球成為英超史上最快攻入20球的球員；沙拿就在開波5分鐘就入波，更助攻雲迪克攻入第二球，證明少了沙拿的世界盃的確失色。

夏蘭特表示自己上場如果不是錯失機會，應該入5球；他僅用14場就攻入20球，破盡英超紀錄，甚至比不少球隊全隊加起來都多，包括至今只攻入19球的車路士。

歐聯席位向來是big6爭奪，但今季多了紐卡素，上星期已經提過，要爭冠還未是時候，但成為攔路虎就很有可能。誰要奪冠，就要先與紐卡素過招，分分鐘成為造王者。

第三、爭前四大戰前所未有激烈，冬窗補強勢在必行。利物浦已經率先出手，荷蘭在世界盃5場比賽攻入3球的加普正式加盟，而且還是截劫死敵曼聯，一箭雙鵰。

加普在世界盃前完全不為球迷認識，但世界盃期間大放異彩，一登龍門。其實他在荷甲表現出色，14場攻入9球，更交出12個助攻，可鋒可翼，因此據說轉會費高達5000萬鎊。

前列強隊中，又以車路士最危險，攻力疲弱，勢必買前鋒，有傳看中馬體會的菲歷斯。由於施蒙尼一直不愛用他，所以外借成事機會非常高，少了捷西斯的槍手和有C朗離開的紅魔同樣是潛在下家。

至於克羅地亞20歲中堅加華迪奧就成為曼聯和曼城的目標，兩隊今季在防線上都頗多傷兵，增強防線為下半季一週兩賽準備非常合理。

世界盃後，包括聯賽、歐聯和歐霸、足總盃和聯賽盃都將會一同上演，一週兩賽事是平常事；冠軍之爭離不開榜首的兩至三隊，但前四的歐聯席位，今屆有機會鬥到最後一輪才能分勝負。

本週焦點

利物浦、曼聯、曼城和車路士都今輪分別對下游球隊，贏波應該無難度。

較有睇頭是白禮頓主場迎戰阿仙奴，以及下周中快車，阿仙奴主場面對紐卡素。

少了捷西斯的阿仙奴原本有失分危機，但沙卡和馬天尼利在世界盃後依然神勇，加上尼基迪亞神來之筆，槍手反勝韋斯咸。更重要是上場踢逆境波，證明年輕球員有成長。

白禮頓今季中途換帥，但不影響其表現，反擊依然踢得出色，不過防守是致命關鍵，今季失20球，場均失超過1球。

而阿仙奴入波達到36個，平均每場入兩個，今場槍手如果發揮正常，最起碼有波入，甚至贏波。

至於下周中主場迎戰紐卡素，又是場硬仗。

紐卡素今季失球最少，僅失11球，平均每場失球不足1個，中後場掃蕩能力強，有紀律，阿仙奴少了捷西斯，要破門有一定難度。

但槍手始終有主場優勢，應該可以有份落袋，能否贏波就看運氣。