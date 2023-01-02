  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

02/01/2023

大學出現貶值危機！為何愈來愈多僱主寧請高中生而非大學生？大學學制和我們的學習態度出了甚麼事？

#數碼營銷 #大學生 #大學 #職場 #就業 #知識 #學以致用 #教育 #職場技能 #學習能力 #創意
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　這些年來，因為就業市場迅速變化，大學協助學生銜接職場的能力大不如前。如今，氣候、科技、人口、戰爭正在裂解穩定的世界板塊，舊知識已經不管用，學習不是紙上談兵的未來式，而是此刻生存必需。

 

（圖片由作者提供）

 

　　我們的大學四年，真的很充實嗎？還是其實大多是在浪費時間，學的東西很符合出社會的需要，還是其實沒甚麼相關性。

 

　　到底在大學幾年學了甚麼？除了溝女、炒股、跳街舞，就是知識底蘊、研究能力、批判性思考、團隊合作等等，其實都是年輕人不可抹滅，又難以單靠職場能夠取代的。

 

　　校園生活基本上一、兩個學期就體驗完了，但回頭想想，大學超過一半時間都是浪費，孩子浪費珍貴的18-22歲人生，在這樣沒效率的教育計畫上？出了社會才發現需要的知識跟技能根本完全是另一套。

 

（圖片由作者提供）

 

　　現今大學培育出來的畢業生，連既有企業的需求都難以滿足，因為大學與企業隸屬於完全兩個不同的體系，治理和管理的方式迥異，大學因為受到政府諸多限制，根本無法跟上企業成長，彷彿是宿命。

 

　　隨著知識更迭速度愈來愈快，加上疫情迫使企業快速彈性應變，兩者的差距恐怕愈來愈大。

 

　　2022年8月，長期關注教育落差的美國 Temple University 大學校長，Jason Wingard出版了一本新書，名為《The College Devaluation Crisis》（大學貶值危機），書中指出現在有愈來愈多的僱主選擇聘請高中生而非大學生，更重視學生擁有的技能而非文憑。

 

　　他在書中呼籲，大學如果要說服學生就讀，同時要說服企業大學生值得聘請，而且大學在不能夠用過時的教育方法和學制，必須靈活及有效地滿足業界對人才的需求。

 

　　在美國，傳統的大學（University）是提供專業學術學位的地方，而現在卻有愈來愈多學院（College）出現，他們更關注就業市場的需求，尤其是碩士階段提供聽起來像是相當實用的學位，例如賭場建設管理課程，學院在Degree的階段已經要和賭場合作，提供學生專屬的實習機會。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　如此一來，學生能夠獲得工作經驗，企業也盡早精選人才。年輕人需要多用新工具與創意，關鍵就是終身學習能力。

 

　　我們所處的時代，比任何時候都更適合學習，因為所有的資訊和知識，幾乎都能夠瞬間獲得，並且成本低廉。

 

　　然而，我們所處的時代，又比任何時候卻更不適合學習，因為豐富且觸手可及的娛樂享受，也讓我們面臨比過去更多的誘惑。

 

　　不是離開了大學之後甚麼也不用學，知識全球化的年代，在可見的未來要培養能夠在真實世界迅速應變的人才，

 

　　雞蛋，從內打開是生命，從外打開是食物。

 

　　我們選擇學習，是因為學習就是我們的內在生命力，決定我們成為甚麼樣的人，擁有怎樣的生命狀態。而學習的能力，也是一種改變生活和境遇的能力。

 

　　懷有這種認知的人，不明白知識其實包含兩層意思：知道和見識。很多人讀書停留在知道的層面，而有些人沒讀書卻經歷豐富，形成了見識，自然懂得如何應用。

 

　　這樣面對浩如煙海的資訊世界時，才能避免知識焦慮和恐懼。

 

　　「會學習」的第一要務，便是知道自己處在學習的哪個階段，然後才是「怎麼學」，如何「選擇方向」。

 

　　這是大破大立的時刻，要與時並進，提供學生所需資源，緊貼現實世界，大學應該變成某種樞紐站或者轉運站。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #大學生 #大學 #職場 #就業 #知識 #學以致用 #教育 #職場技能 #學習能力 #創意

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk