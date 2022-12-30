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30/12/2022

房地產科技 | 點解Airbnb賺到盤滿缽滿？房地產必備互聯網3大思維：公開、合作、全天候運作！

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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　在農業社會的年代，生產力取決於人力和土地，土地愈大、農民愈多，產出的一定會多，所以古時候打仗要佔領土地和俘虜他國人口作奴隷；到了工業時代，生產力取決於廠房和機器，廠房取代了土地，需要更多配套如水、電和運輸，而機器取代了人，可以大量生產；在互聯網數碼世界的今天，數據取代了廠房，算法取代了機器。

 

　　互聯網的三大重要思維是公開、合作和全天候運作，互聯網最厲害是可以將信息以極短的時間傳給網絡用戶，網絡用戶也可以作出即時的反饋，信息流通過互聯網大大提速，不分時空不分地域，可以極短時間接觸幾十億人，若仍停留在從前賺取信息差異是非常困難，倒不如把信息公開和透明化，才能找到商機，舉Airbnb為例，每一個房產出租信息也是公開透明，租客可以仔細考量那一個物業最適合他，因為Airbnb有大量用戶，由於基數大，配對成功的機率一定比從前找少量代理替你物色更快㨗，得到的租金更能反映市況。

 

　　合作是第二個要素，業主和平台合作，每一方貢獻的資源不一樣，平台精準的算方，再加上海量的數據，大量的物業資訊和用戶的需求形成豐富的數據，數據乘以算法得出生產力，便是今天互聯網的生產力。

 

　　人和機器都有時間的限制，互聯網是全天候7日24小時工作，年中無休，沒有時間和空間的限制，一旦基建搭建完成後，邊際成本接近零，所以互聯網企業的盈利那麼豐厚，所以Airbnb一家物業也沒有，但它賺的錢比很多重資產企業，如酒店集團賺得更多，做Proptech的人一定要弄清楚互聯網三大思維，以免走錯方向。

 

 

 

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