【FOCUS】西方制裁未傷筋骨　俄經濟爆大冷門

中俄領袖周五（30日）進行視像會談前夕，莫斯科周四（29日）向烏克蘭全境發射至少69枚導彈，加上無人機攻擊，被基輔稱為「自全面入侵以來最大規模之一」。此是冬季全新攻勢的序曲，還是以摧毀基礎設施發泄無力感？2022年即將完結之際，西方對俄羅斯的車輪式密集制裁效果乏善足陳，如同「至今未消失」的烏克蘭，勢是今年最大意外之一。

GDP勝預期，外貿順差創紀錄

金融、貿易、能源、富人、政要……自強人普京2月24日以「特別軍事行動」點燃戰火，美歐等西方國家對俄制裁可謂應出盡出。坊間數據估算，僅俄羅斯富人今年就損失逾900億美元。

不過，白宮年初預計的俄羅斯全年GDP急劇縮水15%並未發生，與之相反，據俄羅斯官方統計，首三季GDP分別為3.5%、-4.1%、-3.7%，首11月按年僅降2%；11月失業率錄3.7%的歷史低點；3月經歷雪崩的盧布，一度較美元倒升值逾三成，最新仍高出入侵前水平7%；該國海關總署今日最新稱，儘管12月能源出口困難重重，但全年外貿順差料刷新歷史紀錄。

令人跌眼鏡的原因主要有三：一是西方投鼠忌器，未啟動全面金融制裁，相當於為俄羅斯這個經常賬戶盈餘國（今年逾2200億美元），留下左右騰挪空間；二是太遲祭出俄油上限及海運俄油禁令，加上早前價格飛升，令俄羅斯能源出口收入不降反升；三是俄羅斯將貿易夥伴轉向中國、印度、土耳其等國，首11月計，中俄貿易額即達創記錄的1724億美元。

中俄抱團取暖，抵抗美元體系

鑑於中俄已設定2000億美元的貿易目標，以及經貿、基建、軍事等合作深化，不難理解最新視像會談將主要聚焦「雙邊關係」，其後才是「區域問題」。俄羅斯駐華大使Igor Morgulov甚至預計，習近平明年兩會後或到訪莫斯科。

何解中俄抱團取暖？除了所謂「共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，更迫切的是對美元體系的「制裁抵抗」。繼普京9月宣布俄氣（Gazprom）與中國合作夥伴以50:50比例，用盧布與人民幣結算天然氣費用後，最新消息指，中國私營煉油商本月以高折扣價格購買俄羅斯石油，全部是通過中國本土銀行體系以人民幣支付。

同樣的劇本還出現在航運業，由於歐洲主導的船舶海運貨物保險拒為超出價格上限的油輪提供服務，一隻由上百艘油輪組成的「影子艦隊」，正通過由俄羅斯或亞洲個別保險商承保，將俄油運往潛在買家。

如同法國前總統密特朗直指，「法國並不知道，歐洲正在與美國交戰。一場永久的戰爭，一場經濟戰爭，一場顯然沒有死亡的戰爭」，對於大爆冷門的俄羅斯經濟韌性，類似的比喻或是，中國將其視作對抗美國的實用夥伴或工具。