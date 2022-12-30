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30/12/2022

Huawei新推Watch D智能手錶！品牌首款同時具血壓計、心電圖分折，功能上一大突破！

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    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　智能手錶屢見不鮮，監察身體的健康功能亦愈來愈完善。Huawei最近推出的Watch D智能手錶，就是旗下首款同時配有血壓及ECG心電圖量度功能的智能手錶，在同類產品來說算是突破。

 

 

　　Watch D設計與過去的Huawei智能手錶不同，主要是顧及量度血壓功能。手錶的錶帶內置了雙層窄氣囊，並有中碼及大碼兩個尺寸，以配合不同的腕圍周長，首次配戴前必須利用跟機的腕圍標尺來量度腕圍，再根據說明書內的指示來調校或更換錶帶。另一方面，Watch D的錶帶用上夾層式抗拉設計，可增加量度血壓的準確性，而錶帶也用上不銹鋼蝴蝶釘扣，用以固定錶帶長短之用。

 

為了加強量度血壓的準確性，首次配戴前必須利用跟機的腕圍標尺來量度腕圍。

Watch D錶帶用上不銹鋼蝴蝶釘扣，用以固定錶帶長短之用。

手錶的錶帶內置了雙層窄氣囊，並有中碼及大碼兩個尺寸。

 

　　Watch D支援IP68防水防塵，機身內置了微型氣泵來量度血壓，背面就採用藍寶石玻璃透鏡，配有八個環形佈局的光電感應器及兩組發光源來偵測心跳及ECG心電訊號。

 

　　機身配有1.64吋AMOLED觸控熒幕，兼以2.5D弧面玻璃保護及用上鋁金屬中框，內置電池官方稱有7天的續航能力，配合隨機附送的磁吸式無線充電器可為手錶無線充電。

 

Watch D配有八個環形佈局的光電感應器及兩組發光源來偵測心跳及ECG心電訊號，拆開錶帶也能看到內置的微型氣泵。

機身設有兩個按鍵，其中紅黑色是ECG按鍵。

手錶支援無線充電，隨機也附送了磁吸式無線充電器。

 

　　量度血壓功能方面，Watch D的微型氣泵加壓範圍最高為300mmHg，可量度最高血壓為230mmHg，誤差值在 ±3 mmHg之內。佩戴手錶後，在手錶啟動血壓測量功能及將手錶放置在心臟同一水平，一分鐘內即有結果，過程中手腕會感到窄氣囊充氣，與傳統量度血壓原理相同。手錶最多可顯示60次血壓記錄，亦能在Huawei Health應用程式查看更詳細資訊。

 

量度血壓時在熒幕會顯示mmHg數值。

在手錶啟動血壓測量功能及將手錶放置在心臟同一水平，一分鐘內即有結果。

 

　　Watch D搭載HarmonyOS作業系統，但由於所配置的熒幕比例不同，使用介面與同系的Watch GT Pro有别，不過整體功能就完全保留。除血壓量度及ECG心電圖分析功能外，Watch D也提供其他的健康測量功能，例如可檢測手腕皮膚溫度、血氧飽和度等等。此外，手錶也內置了超過70種運動模式，包括跑步、步行、跳繩等等，另外還支援六項日常運動智能識別。

 

Watch D支援ECG心電圖分折功能，將指尖輕觸錶身的ECG按鍵，量度30秒即可在Huawei Health查看結果。

手錶內置了超過70種運動模式，功能與其他Huawei智能手錶相若。

 

作業系統：HarmonyOS 2

顯示屏：456 x 280像素，1.64吋觸控AMOLED熒幕

通訊：Bluetooth 5.1 / GPS

感應器：加速度 / 陀螺儀 / 光學心率 / 環境光感 / 溫度 / 差壓 / 霍爾

體積：51 x 38 x 13.6毫米

重量：40.9克

售價：$3,188

查詢：Huawei 8128 8810

 

 

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