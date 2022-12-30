把潛意識調校至成功mode

「某某的股票分析不準，好像388（港交所），他說看$1000……你知不知道今年最低多少。」這個人在一飯局中高談濶論，也懶得理他。但當他提到某某的時候，我卻不太同意，說了幾句。

這位先生問：「你和他（某某）很熟？」

和某某認識，他是財經作家，很受歡迎；不敢說很熟落，卻也去過他家吃大閘蟹，和他坐遊艇出海飲紅酒吃芝士。

但在這類場合，說認識他只會令討論變得太過偏頗。

他們對股市分析，主要是短期，但當他看388長遠目標是$1000時，讀者只會記住$1000，而忽略長遠。

他們對財經作家的記憶，只記著他們的某一次分析是準不準，是幫他們賺了錢，還是蝕了。對，一次定生死，於是他不準的、信他便死了。因為那一次他是跟買了，卻蝕錢，於是他便不準了。

人很奇怪，尤其是不太成功的人，只想著不好的事。他們大清早醒來，第一時間就煩惱起來，不想返工卻又不能、怕趕不到車、想著今日是交proposal 的deadline……總之，都是煩惱。

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煩惱像大腦裏的記憶迴路，每一個記憶體，都和某個時間地點上的人情物事掛鈎。大腦記錄的都是過往的回憶，當人們早上醒來就陷入記憶之中，這些記憶中都牽掛著情緒，而情緒是過往經驗的產物。

最要命的，是這些思想會形成規律，形成程式，令一個人也失去了自由意志。意思是像這位先生，只記得某某估錯的一次，而對他估對的一百次無動於衷。

這就是大部分儲不到錢，在財務上未能達到財務自由的人的常見思考。記著自己的失敗，形成規律，形成程式，令他也失去了想成功爭取成功的意志。

某某的講法是388先看$500，再看$1000，至於要幾多年才到目標，中間經歷幾多高低起伏，就要看每個人的定力了。

其實我也不算有定力，但我有自知之明，不怨別人。當我聽到人家批評某一些人，語不中肯時，也想說些公道話。但他們始終把他們某一些失敗記憶，釘死在腦海中，形成程式，遇到某些場景便又重複演述一次。

久而久之，失敗變成他的潛意識，成功卻遠他而去。我們要學習成功的人方法，每天大清早醒來，第一時間先開心起來，想著返工可以做到甚麼、想著時間有的是、想著今日是交proposal 日子計劃有機會成真了……總之，都是期望、都是喜悅。

Turn off 我們潛意識中的失敗mode， 調校至成功mode，迎接2023。