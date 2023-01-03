【得獎名單】【etnet Chill賞你】SSC及MCPOne冬日窩心香氛禮盒

現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)



1. Li Pui Ling



2. Tsang Kit Har



3. Liu Tsui Ting



4. Chong Siu Ying



5. Kong Kwok Ho



6. Ho Man Yu



7. Lung Sau Yan



8. KUAN Yik Nga Lily



9. LAU YING HO



10. LAM CHING YI



11. So Fung



12. Sin Ming Chu



13. Ho Man Yiu



14. Wong Wing Ka



15. CHU OI YING JOYCE





備註:



- 得獎者將獲得SSC及MCPOne冬日窩心香氛禮盒乙份

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則:

1. 領取有效期由2023年1月4日至2023年1月13日。請於有效期內到指定地點換領、逾期作廢。

2.《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品品質作擔保。

3. 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。

4. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。