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30/12/2022

海味街兩大老字號見證行業發展！是走向夕陽還是興旺如昔？老店如何令年輕人懂得欣賞參茸海味乾貨？

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Text: Eliana Photo: Eliana

　　「靠山食山，靠海食海」是古人生活的智慧。香港三面環海，海產十分豐富，故然是要「食海」。香港的地理優勢帶動海味業發展；「海味」即是經過脫水乾燥等加工程序生曬而成的海鮮製品。西環自香港開埠起已經成為華人商業區，海味業於附近一帶陸續開設不少店舖。久而久之，這裏逐漸發展成一個售賣蔘茸海味等乾貨的商圈，德輔道西更俗稱「海味街」。


　　同興泰記創立於1919年，由梁氏及鄒氏兩個家族創辦，為海味街歷史最悠久的海味店之一。雖然同興泰記現已停業，但第四代傳人鄒美斯（Mazy） 仍心繫海味業。Mazy與海昌號店主麥惠昌先生相熟，他們不時聯絡，構思不同方法，希望推廣和承傳海味業。至於海昌號創立於1956年，在海味街已屹立66年，現時由第二代傳人麥惠昌先生經營。

 


海昌號木製牌匾


  

海昌號招牌上的字體甚有特色


　　Mazy回憶往日的經營時光，直言同興泰記沒有經歷任何低潮。海味仍受歡迎的原因有二：具收藏價值和能補身養生。一些野生海味、天九翅、三至五頭的鰵魚乾肚在市面上十分稀有，它們屬價，甚至是「有價無市」，並因珍稀海味十分保值，故被作為收藏品。另外，根據中醫理論，不少海味也有藥用價值，例如鰵魚花膠具有補血作用，價格由千元起至萬元；至於乾鮑有滋陰補陽，解熱明目的功效；海參則可「善補腎精」，能預防夜尿，當中以產自北海道的最好，因為該區水質較清澈，為海參創造了更佳的生長環境。

 



北海道產海參的品質最為上乘



　　現今海味店除了售賣「鮑參翅肚」、燕窩、冬蟲草等等各種山珍海味和名貴食材外，亦會售賣一些價格親民的食材，例如蝦米、黃耳、紅豆、綠豆等等。Mazy憶述客人大多也是購買平價乾貨為主。尤其在疫情肆虐之下，受惠於大眾居家防疫，推動了平價乾貨銷量增長。另一方面，疫情嚴峻阻礙跨境運輸，大量新鮮蔬菜無法供港，推高了本地菜價。Mazy表示在這期間不少客人選購乾貨取代新鮮蔬菜，令到生意不降反升。他們會選擇購買綠豆、黃豆、海帶和乾木耳等乾貨。海帶和乾木耳經過浸發工序後，它們的體積會變大數倍。不少顧客選用經過浸發的海帶和乾木耳當作為新鮮蔬菜並以清炒、涼拌等料理。此外，許多顧客購買一些豆類，例如黃豆，作為種子在家栽種豆芽。這些經浸發或發芽的乾貨含有豐富的膳食纖維。在疫情期間，市民可以「自給自足」地生活，解決其燃眉之急。



黃耳含有豐富膠質，有養顏之效


　　昔日製造海味的工序繁複。據海昌號員工所言：「傳統生曬海味時間需時數天甚至一個星期，易受天氣因素影響成品。」現在海味業改為以機器生產海味。「以機器生產只需兩小時。同時也可保證生曬過程不受溫度和濕度等等因素影響，大大縮短製作時間和提高產量。」製作工序的轉變反映了現今社會追求高效率，亦反映了港人生活習慣的轉變。

 

　　在物質豐富的現今社會，港人在飲食習慣上追求「快」、「易於料理」、「性價比高」。不少年輕人心目中認為海味的價格頗貴，而且料理過程繁複，令他們對海味卻步。Mazy說：「參茸海味的浸發時間需要一天以上，部分海味甚至要經過「啤水」、「焗水」、「換水」等工序。」這些工序對於上班一族庭而言，過於繁複，無暇顧及。
有見及此，Mazy積極研發新的烹調方法料理傳統海味的菜譜，希望人們收工之後都可以輕鬆料理。除此之外，海昌號也有售賣料理包及湯包。海昌號的料理包有別坊間解凍即食海參料理包。顧客需到店挑選海參後，海昌號才代為料理後並急凍包裝料理包，顧客只需烹調料理包十幾分鐘後即可食用。海昌號提供客製化服務是為了簡化料理步驟之外，也可保證食材質素。更重要的是，他們藉此扭轉年輕一代對海味的固有概念，拉近與大眾的距離。


海昌號／同興泰記—西營盤
創於：1956年／1919年
經營：海味乾貨
地址：西營盤東邊街24號
電話：2547 8080
營業時間：星期一 10am-5:30pm，星期二至日8am-5:45pm
 

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